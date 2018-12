5,3 mil. € un kilometru de autostradă pentru conectarea Autostrăzii Transilvania cu Ungaria

Semnarea contractului de proiectare şi execuţie a acestui tronson, în valoare de 28,5 milioane de euro, din fonduri europene, a avut loc joi, în sala mare a Prefecturii Bihor, de către directorul CNAIR şi reprezentanţii firmei bihorene Trameco şi ai firmei slovace Vahostav.

Tronsonul respectiv, numit Lotul 3 al Autostrăzii Borş - Suplacu de Barcău, are o lungime de 5,35 kilometri, se întinde între localităţile Biharia şi Borş, pe o zonă de câmpie, până la graniţa româno-ungară, intersectând la nord de comuna Biharia drumul naţional DN19 (Oradea-Satu Mare).

Construcţia presupune şi realizarea unui nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu cinci bretele şi trei pasaje, alături de alte poduri şi pasaje peste DN 19, peste calea ferată Oradea-Satu Mare şi peste un drum de exploatare peste autostradă.

Lucrările vor fi executate de asocierea Trameco SA - Vahostav SK AS - Drumuri Bihor SA - Drum Asfalt SRL - East Water Drillings SRL.

Reprezentantul firmei Trameco, Beniamin Rus, a ţinut să aprecieze "schimbarea de atitudine a celor de la CNAIR, susţinerea guvernului faţă de firmele româneşti de construcţii.

"Noi ne-am pregătit, am luat-o puţin înainte având certitudinea contractului. Am şi făcut studii geo, ridicări topo. Deja ne pregătim pentru instalarea utilajelor şi a echipamentelor şi am decis să facem o firmă, SC Autostrada Borş-Suplac, deoarece cel puţin trei ani acolo va fi centrul de greutate al firmei. În situaţia în care lucrurile merg bine, şi ar trebui să meargă bine, nu avem nicio emoţie să terminăm nu numai acest tronson, ci şi celălalt tronson care este încă în faza de contestaţii", a declarat Beniamin Rus.

Valoarea acestui contract de proiectare şi execuţie este de 134.221.397,72 lei, fără TVA, echivalentul a 28,5 milioane de euro, din fonduri europene nerambursabile. Costul pe kilometru este de 5,3 milioane de euro, fără TVA.

Durata de realizare a contractului este de 19 luni, din care patru luni pentru activitatea de proiectare şi 15 luni pentru execuţia lucrărilor. Perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de asocierea declarată câştigătoare este de zece ani.