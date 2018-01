Aeroportul Internaţional Cluj anunţă noi zboruri turistice şi un sezon extins în 2018

Anul acesta, au fost anunţate până în acest moment, un număr de 12 destinaţii turistice din 5 ţări de destinaţie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia şi Tunisia), cea mai bine deservită rămânând Antalya cu 7 zboruri/săptămână cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj. Zborurile turistice debutează mai repede decât anul trecut, respectiv în 31 martie prin operarea zborului regulat sezonier către Palma de Mallorca, Spania. La câteva zile distanţă, respectiv pe 4 aprilie, vor începe zborurile spre a doua destinaţie turistică, prin operarea zborului charter către Hurghada, Egipt.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit despre dimensiunea internaţională a dezvoltării aeroportului.

“În primul rând sunt aici pentru a saluta deschiderea unui nou zbor Cluj-Antalya începând din 2 iunie. Este un lucru extrem de bine venit, care confirmă trendul, direcţia în creştere a ceea ce înseamnă clujeni şi transilvăneni care petrec vacanţele de vară în Antalya în Turcia şi din acest punct de vedere apreciez eforturile pe care tour operatorul îl face. Este un efort în beneficiu reciproc. Pe de-o parte, creşterea oportunităţilor pentru clujeni şi transilvăneni de a petrece vacanţe în Antalya şi pe de altă pare pentru tour operator să-şi mărească bagajul de curse şi destinaţii cu un nou zbor Cluj-Antalya. Clujul, tot mai mult, devine şi un centru de referinţă în domeniul turismului. Pe de-o parte, numărul turiştilor care vin în municipiul Cluj-Napoca creşte de la an la an, pe de altă parte avem o creştere exponenţială a clujenilor şi a transilvănenilor de a fi un puternic centru de referinţă în materie turistică, un hub de legătură pentru cele mai importante destinaţii de turism. Din această perspectivă, faptul că aeroportul a depăşit 2 milioane de pasageri anul trecut şi se apropie vertiginos de 3 milioane arată faptul că oraşul Cluj-Napoca devine o destinaţie de referinţă şi din perspectiva alternativelor pe care le oferim pentru Turcia şi Antalya în cazul de faţă şi nu numai. Sunt peste 35 de zboruri internaţionale zilnic de pe aeroportul clujean care arată dimensiunea internaţională a dezvoltării sale. Despre Antalya e foarte greu să găseşti lucruri negative. Este o destinaţie aleasă de foarte multe familii de clujeni întrucât oferă calitate la preţuri relativ accesibile şi cu servicii impecabile. Sunt convins că această nouă rută va fi una de succes, utilizată de foarte mulţi clujeni”, a declarat primarul Emil Boc.

Zborul charter către Hurghada va opera neîntrerupt din luna aprilie până la sfârşitul anului 2018. Mai mult, va mai exista o nouă destinaţie charter turistică de pe Aeroportul Internaţional Cluj spre Sharm El Sheik, în fiecare zi de luni în intervalul 11 iunie – 24 septembrie.

O altă noutate a acestui sezon turistic o reprezintă reluarea zborurilor turistice spre Tunisia, prin operarea zborurilor turistice spre Monastir în fiecare zi de miercuri în intervalul 13 iunie – 18 octombrie.

În vara anului 2017, de pe Aeroportul Internaţional Cluj au fost operate zboruri turistice către 10 destinaţii de vacanţă din patru ţări (Turcia, Grecia, Spania şi Egipt). Cele mai multe chartere au fost către Antalya (Turcia), operate de către şase companii aeriene, devenind astfel destinaţia preferată a pasagerilor care aleg să călătorească de pe Aeroportul Internaţional Cluj. În cifre, această destinaţie de top a fost aleasă în anul 2017 de către 31.130 de pasageri, însumând 47,5% din numărul total al pasagerilor realizat pe zborurile charter de la nivelul anului trecut. Spre deosebire de 2016, când s-au înregistrat 67.800 pasageri pe zborurile charter, în 2017, s-au înregistrat 82.700 pasageri, în creştere cu 22%.

Iuliu Pop, director operaţional în cadrul Aeroportului Internaţional Cluj, spune că odată cu creşterea numărului de pasageri trebuie îmbunătăţite “multe lucruri”.

“În anul 2017 am avut un număr de pasageri de 2,69 milioane pasageri, o creştere de 43% a numărului de pasageri, un lucru deosebit de important. În cifre absolute este un număr de 800.000 de pasageri care au fost preluaţi şi gestionaţi pe Aeroportul Cluj. Sigur, ne bucurăm de rezultat, dar sunt şi foarte multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim atât din punct de vedere al creşterii numărului de personal, cât şi din punct de vedere al facilităţilor oferite pasagerilor. Din punct de vedere al traficului de pasageri pe zboruri turistice am avut o creştere de 22%. Am avut 82.695 de pasageri faţă de anul precedent, 67.800. În cursul anului 2017 am avut 10 destinaţii turistice pe sezonul de vară pe patru ţări. Pentru anul 2018 numărul de destinaţii turistice până în acest moment va creşte cu două destinaţii. Din punct de vedere al dezvoltării, aeroportul a pregătit un plan ambiţios de dezvoltare pentru a putea prelua şi gestiona un trafic de 7 milioane de pasageri. Estimăm atingerea unui număr de 7 milioane de pasageri în anul 2030. Sigur, sunt eforturi deosebite din punct de vedere al construcţiei infrastructurii necesare aeroportuare atât în ceea ce priveşte căile de rulare, locuri de parcare, cât şi terminale noi pentru a asigura cele mai bune facilităţi pentru pasageri. Nu este niciun secret, în cursul anului trecut am avut unele constrângeri atât din punct de vedere al locurilor de parcare, cât şi a facilităţilor oferite pasagerilor. Odată cu intrarea în programul de vară vom asigura operarea a două porţi de îmbarcare noi şi creştem capacitatea zonelor de grupare”, a spus Pop.