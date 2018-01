Primul restaurant din Cluj CARE SE ÎNCHIDE din cauza haosului fiscal

Restaurantul era unicul cu profil canadian din Cluj-Napoca şi s-a deschis în urmă cu trei ani. Investitorii spun că schimbările fiscale brutale introduse de Guvern “le-au pus în încurcătură” afacerea.

“Stimați clienți. Cu tristețe vă anunțăm că restaurantul Off the Wall se va închide în 31 Ianuarie 2018. A fost o plăcere și o onoare să vă servim timp de 3 ani și jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune și suflet în toate meniurile ”off the wall” pe care le-am pregătit pentru voi. Am dorit să vă introducem în bucătăria canadiană arătându-vă că în Cluj se poate mânca bine cu ingrediente fresh, de la piață, fără microunde sau semipreparate și ne place să credem că am reușit să vă convingem că fresh e întotdeauna mai bun. Am dorit să fim locul unde prietenii se adună la o bere artizanală și un burger bun creând amintiri plăcute care îi vor face să se întoarcă mereu cu plăcere... un loc confortabil, fără pretenții, cu ospătari prietenoși și glumeți, un loc ca acasă. Din păcate schimbările fiscale introduse de guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care și pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea. Sperăm că ne veți accepta propunerea de a veni să vă bucurați de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs și/sau o bere artizanală românească înainte să ne închidem ușile...Mulțumim pentru susținerea de până acum! Fără voi n-am fi putut să ne vedem visul realitate!’, a scrie echipa restaurantului pe o reţea de socializare.

Zeci de clujeni au reacţionat şi au spus că este păcat ca acest restaurant să se închidă.

“Îmi pare rău să aud asta, aţi fost unici în Cluj, aţi introdus ceva diferit, păcat. Locul vostru trebuia să rămână în gastronomia clujeană”.

„Mulţumim pentru că ne-aţi încântat la Cluj! Să ne anunţaţi pe unde vă duc drumurile. Mult succes”.

„În loc să ajute întreprinzătorii, Guvernul şi măsurile luate au reuşit să distrugă şi urma de umanitate ce mai exista. Să aveţi noroc în viaţă de o ţară mai bună!”

„Ar trebui să ieşiţi în stradă să protestaţi nu să lăsaţi armele jos! Cine dracu se cred demenţii ăştia ciumaţi ai pesedeului?! E ţara lor sau a noastră? De ce acceptaţi să se instaureze dictatura? Pentru ce s-a murit în 89? Pentru libertate, da? Care libertate?”.