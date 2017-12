Un clujean din 11 lucrează în IT. Cu 20.000 de angajați, Clujul este principalul pol de business IT, după Bucureşti

În ceea ce priveşte centrele din România din sectorul informatic, Cluj-Napoca a ajuns la o amplitudine care îi permite să se considere principalul pol de business IT, după Bucureşti. Studiul Naţional al Pieţei de IT cuprinde o analiză la nivel naţional şi una comparativă pe companiile IT din centre urbane din România.

Peste 20.000 de clujeni lucrează în IT

"Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% faţă de 2011, mult peste media naţională. Putem menţiona ponderea mult mai mare a companiilor care produc software decât media naţională, dar şi faptul că şi procentul start-up-urilor clujene este superior mediei naţionale. În cele 1.235 de companii din IT din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajaţi, reprezentând 8,7% din totalul salariaţilor din municipiu, ceea ce înseamnă că un angajat din 11 lucrează în IT. Dacă luăm în considerare şi alte forme de colaborare, cum sunt PFA sau microîntreprinderi, numărul clujenilor care lucrează în IT depăşea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane'', a declarat, într-o conferinţă de presă, Voicu Oprean, investitor în IT, preşedintele unui cluster de companii din domeniul informaticii.

IT-ul produce 6% din PIB-ul României

Potrivit studiului, numărul companiilor din IT la nivel naţional a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăşi numărul de 17.000 la finalul anului 2017. ''Practic, în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic, iar în acest domeniu lucrează peste 100.000 de persoane. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat în ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deţine o pondere din ce în ce mai crescută în economia naţională, depăşind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB'', a spus Oprean.

Viitorul Clujului - inovarea şi IT-ul

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus că viitorul oraşului este legat de inovare şi de IT. ''Municipalitatea şi-a corelat politicile de dezvoltare, axa strategiei de dezvoltare fiind fundamentată pe conceptul de inovare şi industrie IT (...) şi lucrează la actualizarea strategiei de inovare şi IT, parte a strategiei oraşului pe 2014-2020 şi care va fi gata până în martie 2018'', a spus Emil Boc.