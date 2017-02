Creştere agresivă pentru NTT DATA România în 2016

Furnizorul de servicii şi soluţii software NTT DATA România (fosta EBS România), parte a concernului japonez NTT DATA, a înregistrat în anul calendaristic 2016, o cifră de afaceri cu aproape 50% mai mare decât în 2015. Creşterea accelerată se va menţine potrivit estimărilor conducerii companie, până în 2020, când CA va trece de 100 de milioane de euro.

“Am înregistrat o creştere foarte agresivă având în vedere dimensiunea companiei, foarte rar se întâlneşte în IT o astfel de creştere la o companie de dimensiunea noastră, este cea mai mare creştere care este şi în concern. Pe anul 2017, din ianuarie până în decembrie avem bugetat 47 de milioane, iar pe noul buget, care va fi de la 1 aprilie anul acesta până în 31 martie anul viitor avem bugetat 52 de milioane. Mi-am asumat ca până în 2020 să atingem 100 de milioane de euro şi 3.300 de angajaţi. Atunci voi considera că e matură compania”, a declarat Daniel Metz, CEO NTT DATA România.

Piaţa locală câştigă “teren” în veniturile companiei

Compania are în plan extinderea afacerilor în ţară, la clienţii mari, dar şi în ţările limitrofe.

“Din cifra de afaceri de anul trecut, 25% am realizat-o pe piaţa locală, nu mai lucrăm doar pentru străinătate, doaresc să cresc această cifră de afaceri şi doresc ca din acest an, şi am creat structurile necesare, să activăm pe zona clienţilor mari din România pe care până acum i-am evitat. Am mers pe firme mici şi mijlocii, dar din acest an mergem pe firme mari, bănci, energie,telecomunicaţii, transporturi. Am creat structurile corespunzătoare în cadrul companiei şi am angajat oameni extrem de experimentaţi în cadrul filialei de la Bucureşti care se vor ocupa de acest lucru. O altă componentă a dezvoltării în perioada următoare este aceea de a intra în ţările limitrofe, după modelul Novi Sad (Serbia)”, explică CEO-ul furnizorului de software.

Plan ingenios de a ţine IT-iştii în ţară

Migrarea forţei de muncă şi permanenta cerere neacoperită din domeniul IT sunt deja subiecte tabu, însă soluţiile prezentate până acum s-au limitat la creşterea salariilor, reconversie profesională sau facilităţi fiscal. Implicarea în valorificarea potenţialului uman şi a patrimoniului cultural de pe plan local, regional şi chiar naţional este privită ca o altă soluţie.

“Eu cred că noi putem ţine oamenii de IT în ţară şi să-i ţinem în week-end la noi în oraş, să nu plece cu avionul la Roma, Madrid, Barcelona, să cheltuie banii acolo, numai dacă vor avea ofertă de cultură, artă, sport şi învăţământ şi aici. Noi trebuie să avem ofertă variată de înaltă calitate, dacă ne gândim la cinematografe, la teatre, la operă, la sport, de-asta avem nevoie de teatru de păspuşi pentru copii, să nu meargă la Disneyland în fiecare week-end. Din acest motiv ne implicăm în diverse forme, la diverse organizaţii pentru a le sprijini, pentru a crea această emulaţie la nivel local şi am observat că şi alte firme de IT au început să facă paşi în aceeaşi direcţi. Eu cred că angajaţii noştri vor recunoaşte în stilul nostru de a da ceva înapoi comunităţii, practic o valoare profundă a organizaţiei şi vor adera la ea”, continuă Metz.