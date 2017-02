Un milionar al Clujului a aprobat investiții de 72 mil. lei pentru una din afacerile sale

Grupul Teraplast, producător de materiale pentru piaţa construcţiilor şi instalaţiilor şi procesator de PVC, a realizat în primele nouă luni ale anului 2016 o cifră de afaceri consolidată de 310,9 milioane lei în creştere cu 9,96% faţă de aceeaşi perioadă din 2015.

Acţionarii au mandatat Consiliul de Administraţie să îndeplinească, în numele şi pe seama Societăţii, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a programului de investiţii.

În acest sens, Consiliul de Adminis-traţie va emite decizii cu privire la:încheierea contractelor de achiziţie/antecontractelor de achiziţie, accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanţii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit.

Recent, Consiliul de Administraţie al "Teraplast" (TRP) a anunţat că a decis să înfiinţeze o societate cu răspundere limitată în Serbia. Capitalul social al noii companii va fi de 10.000 de euro.

În primele nouă luni din 2016, exporturile Grupului Teraplast au crescut cu aproximativ 28% faţă de perioada similară din 2015. Grupul Teraplast exportă în Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia sau Belgia. În perioada analizată, profitul net al Grupului Teraplast s-a cifrat la 30,33 milioane lei, în creştere cu 36,57% faţă de valoarea obţinută în primele nouă luni din anul precedent.

Dorel Goia are o avere estimată la 56-58 milioane de euro, potrivit Top 300 Capital "Cei mai bogați români" 2016. El se numără printre fondatorii BT. A reușit să-și crească averea în ultimul an cu aproximativ 5 mil. de euro.

