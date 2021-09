VIDEO. Tinerii s-au distrat pe cinste la Untold. Energie și vibrație în prima zi de festival

Untold a revenit puternic la Cluj-Napoca în acest an, după o perioadă lungă de pauză din cauza pandemiei de Covid-19.

Festivalierii s-au distrat pe cinste în prima zi, în care a urcat pe scenă faimosul Tyga, mult așteptat. Participanții au fost plini de energie, iar atmosfera de la festival a fost una vibrantă.

Aproximativ 300.000 de persoane sunt aşteptate să intre pe porţile Festivalului Untold, în cele patru zile de desfăşurare. Organizatorii au anunţat că în fiecare zi sunt aşteptate câte 70.000-75.000 de persoane din peste 100 de ţări.

„Participă persoane din peste 100 de ţări. Anul acesta avem o limită de 75.000 de persoane zilnic impusă de autorităţi. În 2019 am avut circa 100.000 de persoane zilnic. Deci, în anul acesta va fi 70-75% din participarea de la ediţia precedentă”, a declarat managerul Untold, Bogdan Buta.

Jandarmii, prezenți la Untold

Pentru buna desfăşurare a festivalului, organizatorii solicită, în premieră în România, certificatul digital european COVID-19 sau testarea rapidă antigen pentru toţi participanţii, care vor fi supravegheaţi de aproximativ 1.000 de jandarmi şi poliţişti.

„Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a festivalului UNTOLD 2021, efective din cadrul grupărilor de jandarmi mobile Cluj-Napoca şi Târgu Mureş, împreună cu celelalte instituţii MAI sau cu atribuţii în domeniu, vor acţiona în sistem integrat pentru asigurarea ordinii publice pe timpul evenimentului cultural-artistic. Zilnic, aproape 1.000 de jandarmi şi poliţişti, pompieri, medici, voluntari SMURD, peste 600 de agenţi ai firmei de pază şi 75 de poliţişti locali vor fi implicaţi în asigurarea siguranţei şi protecţiei participanţilor şi acordarea asistenţei medicale de primă urgenţă”, se arată într-un comunicat al Grupării de Jandarmi Mobile din Cluj-Napoca.

Totodată, participanţii la Festivalul Untold pot dona pentru proiectul „Spitale publice din bani privaţi”, iniţiat de actorul Codin Maticiuc şi de Fundaţia Metropolis, şi au avut ocazia să doneze sânge pentru bilete de intrare la festival.

La ediţia din acest an sunt aşteptaţi să concerteze, printre alţii, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, The Script, Parov Stelar, Tyga, Sam Feldt, dar şi naistul Gheorghe Zamfir.

UNTOLD are loc în perioada 9-12 septembrie.

