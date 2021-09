Festivalierii care NU poartă mască la Untold NU vor fi dați afară de organizatori: „Nu există o astfel de prevedere”

Într-un interviu acordat publicației Hotnews.ro, Edy Chereji a vorbit despre provocările întâmpinate în acest an și despre modul în care se va organiza ediția din 2021 în condiții de pandemie.



„E o perioadă extraordinar de frumoasă, mai ales după doi ani de pauză. Ne-am revăzut cu toții, întreaga echipă, continuăm pregătirile pe care le-am început de la distanță. Am spus-o de mai multe ori că sunt implicați mii de oameni în organizare. La Cluj estimăm că sunt aproximativ 12 mii de oameni care lucrează la festival. E o atmosferă foarte frumoasă. De-abia așteptăm să ne reîntâlnim și cu fanii”, a declarat Chereji.



Directorul de comunicare de la Untold a făcut și câteva precizări cu privire la purtarea măștii de protecție la cel mai mare festival din România.



„Lucrurile stau în felul următor. Noi ca organizatori avem obligația de a permite accesul la intrarea în festival doar persoanelor care poartă mască. În cazul în care nu au mască, vom avea pregătite măști, să le putem oferi la intrare. Mai apoi, în tot perimetrul festivalului vom avea mesaje prin care vom îndruma oamenii să poarte această mască. Bineînțeles că mai departe fiecare individ e responsabil. El decide în privința felului în care utilizează mască. Noi avem în jur de 80% dintre participanți vaccinați sau trecuți prin boală. Deci cred că aceste persoane vor veni cu o oarecare dorință și încredere că sunt în siguranță. Fiind un spațiu deschis, iar masca nu mai e obligatorie nicăieri în spațiu deschis, probabil unii oameni vor decide să nu o poarte. Dar noi avem datoria să le comunicăm ce impune legea în această perioadă”, a adăugat acesta.



Edy Chreji a fost întrebat în cadrul interviului și dacă un participant poate fi dat afară de la festival în cazul în care nu poartă mască de protecție.



„Nu există o astfel de prevedere de care să am cunoștință. Dar cred că această întrebare trebuie adresată autorităților. Jandarmeriei și așa mai departe, cei care sunt în măsură să aplice legea”, a răspuns Chereji.