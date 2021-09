Parcarea Aeroportului Cluj, BLOCATĂ! Angajații, puși să plătească, deși au parcare gratuită/ Ciceo: „Firma a amenințat angajații, mă denigrează și șantajează”

Angajații aeroportului nu pot ieși din parcarea administrată de firma GOTO Parking pe baza cardurilor de gratuitate, la ieșirea din parcare formându-se cozi de zeci de mașini, luni după-amiază.

Membrii ai Sindicatului de la Aeroport au relatat pentru monitorulcj.ro că problema a apărut joi când, la intrarea în parcare, angajații nu au putut scana cardurile de gratuitate, iar camerele care citesc numerele de înmatriculare au fost acoperite de administratorul parcării, astfel încât aceștia să nu mai poată trece de barieră. Aceeași situație s-a repetat vineri, când în jurul orei 17, angajaților aeroportului nu le-a fost permis să părăsească parcarea fără a plăti taxa standard de 57 de lei/zi, a afirmat pentru Monitorul de Cluj Liliana Tătaru, Șef Birou Reglementări al Sindicatului Independent al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

„Angajații nu au putut folosi cardurile pentru a intra în parcare, fiind nevoiți să ia tichet de la barieră. Cititoarele au fost astupate, iar bodyguarzii de la intrarea în parcare au acoperit cu mâna scannerele, pentru ca angajații să nu își poată folosi cardurile. De asemenea, zi și noapte rulează un afișaj denigrator la adresa domnului director David Ciceo în interiorul parcării. Am apelat la 112, polițiștii arătând că nu pot interveni până nu se ajunge la tulburarea liniștii publice. Nu știm cum să procedăm”, a relatat Liliana Tătaru pentru monitorulcj.ro, vineri, 3 septembrie.

Conflictul s-a aplanat însă la scurt timp, angajații fiind lăsați să plece fără să achite taxa de parcare. Situația s-a reluat însă luni.

Ciceo: „Solicităm respectarea contractului și respectarea legii”

Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, acuză firma GOTO Parking că nu respectă prevederile legale din contractul de concesiune, care prevedea acordarea a 100 de locuri gratuite pentru angajații aeroportului în cadrul parcării. De asemenea, Ciceo susține că firma apelează la intimidare și denigrare la adresa sa și a angajaților.

„Parcarea este administrată de Consiliul Județean Cluj prin firma GOTO Parking. GOTO nu respectă caietul de sarcini, nu respectă contractul. Angajații Aeroportului au 100 de locuri gratuit, firma a vrut să îi pună să plătească parcarea, contrar contractului, contrar licitației. În licitație, era prevăzută obligativitatea acordării celor 100 de locuri gratuite. Această modificare ar încălca prevederile legale, pentru că nu este posibil să se modifice, nu și-au respectat și în alte privințe condițiile contractuale. Noi solicităm respectarea contractului, respectarea condițiilor de la licitație și respectarea legii.

Mesajele au scopul de a mă șantaja și de a mă denigra, ca să nu aplic legea. 25 de ani am urmărit doar interesul aeroportului, respectarea legii și interesul public. Nu este normal ceea ce face această firmă privată, GOTO Parking, a amenințat angajații în mod constant. Mă denigrează, mă șantajează pe mine”, a declarat directorul Aeroportului Cluj, pentru Monitorul de Cluj.

„Mărul discordiei”, parcarea administrată de Aeroport

Potrivit acestuia, totul ar fi pornit odată cu preluarea de către Aeroport a parcării situate lângă vechea aerogară, aflată în administrarea directă a Aeroportului Cluj, potrivit unui hotărâri a Consiliului Județean Cluj. Aceasta este folosită pentru obținerea de profit, banii obținunți astfel ajutând aeroportul să supraviețuiască în pandemie, mai arată David Ciceo.

„Am primit în administrare, conform unei hotărâri a Consiliului Județean, o parte din parcarea auto, pe care o administrăm. Prin administrarea acestei parcări am reușit să păstrăm locurile de muncă, am reușit să asigurăm zborurile pentru clujeni, am reușit să asigurăm locuri suficiente. Într-adevăr, este deteriorată deocamdată, pentru că așa am primit-o, însă avem un program de modernizare”, a spus Ciceo.

Aeroportul va sesiza DNA

Directorul Aeroportului spune că va sesiza Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la situația creată. Și Consiliul Județean Cluj a fost înștiințat cu privire la evenimente.

„Aceste mesaje sunt în scopul de a mă șantaja și denigra, deja am înregistrat o acțiune pe cale civilă, având în vedere încălcările foarte grave ale contractului, Aeroportul urmează să sesizeze DNA și DIICOT, pentru că nu este normal ce se întâmplă (...). Presiunea, denigrările, au fost ca să nu respectăm legea, să nu respectă hotărârile Consiliului Județean. Solicităm clujenilor să vină alături de noi. Am solicitat Consiliului Județean să convoace o ședință extraordinară pentru a discuta încălcările deosebit de grave ale GOTO.

Angajații nu au fost nevoiți să plătească până în prezent taxa de parcare, dar s-a pus o presiune nejustificată pe ei. Avem contractul care arată că acestea sunt condițiile pentru licitație. Legea trebuie respectată în România, asta trebuie să înțeleagă și funcționarii de la Consiliul Județean, și GOTO. Nu am primit încă un răspuns de la Consiliul Județean, dar o să insistăm”, a conchis Ciceo.

Poziția GOTO Parking

Firma GOTO Parking a transmis, într-un comunicat de presă, poziția față de întâmplările din ultimele zile, declarațiile aparținând lui Constantin Enache, Administrator Goto Parking.

„Toate neînțelegerile au pornit de la interpretarea diferită a contractului încheiat în 2010 de CJ Cluj cu UTI și a actului adițional prin care se suspendă construcția parcării etajate și a hotelului. (...) Compania care exploata parcarea nu a putut construi parcarea etajată și hotelul pentru că cei de la CJ Cluj nu au fost în măsură să predea terenurile libere de sarcini, apte pentru construire. La hotel a fost un litigiu în justiție, CJ și aeroportul au pierdut, cazul a fost închis. La parcare nu era niciun litigiu legal, dar nu erau demolate construcțiile existente pe teren. Aeroportul a mai cerut cinci ani până când să poată oferi spații pentru relocarea celor de acolo (SRI, Poliția TA, alte instituții) și să demoleze clădirile. Abia anul acesta a fost finalizată eliberarea terenului, dar de aici a pornit necazul.

CJ Cluj consideră că nu a predat niciodată terenul firmei care exploatează parcarea, GOTO Parking și aeroportul (document scris, depus la instanță în 2019) consideră că terenul a fost predat, dar fără imobilele pe care erau construcțiile ce trebuiau demolate. Sunt două lucruri distincte: terenul în jurul clădirilor, pe care se poate parca, alta e terenul cu clădiri pe care nu se poate construi. Drept dovadă, a fost semnat în 2016 un proces verbal prin care se inventariază locurile de parcare de către CJ Cluj și UTI, unde suprafața este recunoscută ca având pe ea locuri de parcare exploatate, în jurul clădirilor. Acum, când interesele s-au schimbat, domnul Ciceo a schimbat, la rândul său, strategia și nu mai recunoaște că GOTO Parking exploatează legal terenul.

În faza aceasta, pentru a găsi dreptatea, ne-am adresat justiției. GOTO Parking nu a făcut nimic ilegal, nu a abuzat de poziția sa, angajații și-au văzut de treabă. În instanță. GOTO Parking a cerut să i se recunoască dreptul de a exploata parcarea toată.

Acum un an, în luna mai, Poliția Transporturi Aeriene a cerut ca autoturismele angajaților aeroportului să nu fie parcate în proximitatea terminalului de plecări, pentru a evita interacțiunea angajaților cu pasagerii și pentru a permite luarea tuturor măsurilor de protecție sanitară a cetățenilor.

La schimbarea managementului companiei, în 2019, directorul general al aeroportului deținea aproximativ 1.000 de carduri de acces gratuit, care depășeau cu mult prevederea contractuală și care erau destinate pentru doar 614 locuri de parcare. Numărul acestora a fost redus atunci când au fost implementate noile soluții de acces în parcare.

Deși a fost înștiințat încă din 23 august despre schimbare, David Ciceo nu și-a informat angajații că, începând cu 1 septembrie, aceștia nu mai pot parca în zona din fața terminalelor. GOTO Parking a făcut toate demersurile pentru a-și demonstra buna credință: a informat din timp aeroportul, a afișat pe ecranele din parcare anunțuri de informare pentru angajații aeroportului și a informat fiecare angajat care a intrat după 1 septembrie că utilizarea parcării exploatate de GOTO Parking nu se mai poate face gratuit. După discuții individuale, angajații aeroportului care au persistat au fost lăsați să părăsească incinta fără să plătească.

În ciuda acestor eforturi, în 3 septembrie, începând cu ora 16.00, un număr redus de angajați ai aeroportului, din zona de conducere, dar și liderii sindicali, au forțat ieșirea din parcare și au blocat-o timp de aproape 30 de minute. Au fost lăsați să plece, dar vor fi sesizate organele legii pentru a clarifica situația. Angajații GOTO Parking nu își vor face niciodată singuri dreptate, nu vor abuza, vor aștepta întotdeauna să se pronunțe organele legale”.