Alpinistul nevăzător care a cucerit cei mai înalți munți din lume și-a descoperit o nouă pasiune: caiacul

Alex Benchea, alpinistul care luna acesta a ajuns pe Elbrus (5642 m), cel mai înalt vârf din Caucaz, și-a dorit să încerce caiacul. El s-a alăturat astfel tinerilor cu nevoi speciale care participă la proiectul „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, SMile 2 Sport.

Alex s-a antrenat chiar cu Ionuț Stancovici, inițiatorul proiectului, și a învățat foarte repede tehnicile de vâslire.

„E fain! E provocator! E aventuros pentru mine. E un sport prin care explorezi. Știam de Ionuț de pe Facebook și de ce face el pentru persoanele cu dizabilități, că le duce cu caiacul pe apă și am vrut să continui să încerc. Eu am mai practicat kayakingul. Prima dată am fost cu caiacul în SUA, în Florida, pe un lac, iar a doua oară aici lângă Cluj, la Beliș, cu un prieten de facultate.

E faină senzația. Îmi place și viteza. Am învățat ceva nou. Aceasta este o vâslă diferită. Eu până acum am folosit o vâslă care avea palele în aceeași direcție. Astăzi, Ionuț m-a învățat că atunci când fac dreapta, vâsla trebuie îndreptată în spate și vâslesc spre dreapta. Apoi ca să vâslesc spre stânga trebuie să flexez din încheietură cu vâsla îndreptată în spate. E ceva diferit față de ce știam eu și a durat puțin să mă obișnuiesc. Ionuț are planuri cu mine pe râuri de munte și la concursuri, de ce nu?!

Sunt sporturi complementare. La munte folosesc mai mult picioarele, aici brațele. E provocator. E fain. Mie îmi place sportul! ”, a declarat Alex Benchea.

Alex Benchea este membru în Lotul Național de Paraclimbing

Pe lângă expediția din Elbrus, el a mai urcat, alături de Răzvan Nedu, un alt alpinist nevăzător, și pe Mont Blanc. Iar în decembrie 2019, tânărul a ajuns pe cel mai înalt munte din Africa: Kilimanjaro. Sportivul se pare că are calități și pentru kayaking.

“Alex nu e de ținut pe lac. Este de dus la caiac extrem. Se vede pe el ce înseamnă viața de sportiv. Este extraordinar. A învățat în câteva secunde să mânuiască vâsla. Abia aștept să-l arunc pe cascade și râuri. Am planuri cu el. Noi avem o experiență de 4 ani deja cu aceste persoane. Suntem deja în al treilea județ în care ne dezvoltăm. Reacțiile le cunoaștem deja. Sunt foarte fericiți să experimente aceste sporturi, mai ales caiacul. Le aduce multă bucurie și îi întărește din punct de vedere fizic și psihic pentru că este un sport în care de pe lac ajungem probabil să mergem cu ei pe râuri de munte.” a spus Ionuț Stancovici, inițiatorul proiectului.

