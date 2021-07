Drone, bărci și cabine fixe pentru supravegherea lacurilor Tarnița și Beliș-Fântânele

În ședința consiliului județean de miercuri, consilierul USR PLUS Ovidiu Nistor a ridicat problema respectării noului regulament pe lacurile Tarnița și Beliș, aprobat de CJ Cluj în luna martie. El a propus supraveghea acestor lacuri cu drone, susținând că, pe termen lung, s-ar economi resurse de timp și combustibil prin utilizarea acestora.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că momentan se așteaptă emiterea unui ordin al ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, privind aplicarea noului regulament, fiind vorba de o chestiune de zile. Tișe a afirmat că a avut o colaborare foarte bună cu ministrul USR PLUS privind acest proiect. Ulterior emiterii ordinului, supravegherea lacurilor va fi făcută de către angajați ai Consiliului Județean, Direcția de Patrimoniu, atât în puncte fixe, cât și cu bărcile. De asemenea, vor fi achizițioante camere video și drone pentru supravegherea zonei, a spus președintele Consiliului Județean.

„Încep prin a aduce un cuvânt de apreciere domnului ministru Drulă, pentru faptul că am colaborat foarte bine pe acest proiect de regulament. Am avut discuții cu dânsul pe acest proiect și am explicat faptul că proiectul trebuie aplicat deîndată. În prezent, este în analiză la ministerul Transporturilor, care urmează să emită avizul pentru acest regulament și în mod clar să se emită ordinul de ministru pentru a putea să îl aplicăm. În prezent așteptăm acest ordin de ministru. Avem toată deschiderea să îmbunătățim acest regulament și sunt sigur că domnul ministru a înțeles acest lucru.

Agenții constatatori vor fi de la angajați de la Direcția de Patrimoniu, vom face concurs pentru a angaja pe patru posturi. Ei vor avea pregătirea necesară și vor merge în pregătire pe acest domeniu. Vor fi angajați ai Consiliului Județean. Procedura de achiziție pentru cele patru bărci este în desfășurare. Folosind drona pe care o avem în dotare și încă una pe care dorim să o achiziționăm, camere de supraveghere în anumite zone, cabine pentru paznici în zonele pe care le știm de acces pentru bărci, unde agenții de pază vor sta 24 de ore din 24. Vom colabora și cu Hidroelectrica pentru a aplica cât mai corect acest regulament”, a declarat Alin Tișe.

Ce amenzi sunt prevăzute?

Deși regulamentul a fost aprobat cu mai multe luni în urmă, unii clujeni încă îl ignoră. Monitorul de Cluj a relatat recent despre câteva persoane surprinse pe lacul Tarnița cu ambarcațiuni motorizate, deși acestea sunt interzise și pedepsite cu amenzi usturătoare.

Regulamentul pentru Tarnița prevede trei zone de lac, în două dintre ele fiind interzisă naviagația, iar în cea de-a treia este permisă doar cu ambarcațiuni care folosesc motoare electrice, cu excepția celor care sunt deținute de autoritățile publice și se află în misiune. Cei care nu respect aceste reguli vor fi sancționați cu amenzi care ajung până la 6.000 de lei. Cele mai mari amenzi sunt cele pentru accesul cu mijloace care utilizează combustibili fosili, acestea fiind între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 și 50.000 de lei pentru persoanele juridice.

Pentru persoanele care navighează în zonele I și II sau cei care realizează activități de întreținere a bărcilor direct pe lacuri vor plăti amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.

Amenzi între 1.000 și 3.000 lei sunt fixate și pentru cei care nu reduc viteza în zona II, navighează la o distanță mai mică de 20 de metri de maluri sau nu respectă regulile generale privind navigația pe lac (distanța între ambarcațiuni, partea pe care se merge etc).

