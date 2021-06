FOTO. Pasajul din Piața Gării, un adevărat PERICOL pentru bicicliști și persoanele cu dizabilități

Pasajul Gării din Cluj-Napoca este un adevărat pericol pentru mamele care își plimbă copii cu cărucioare, bicicliști, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Motivul este că doar o singură porțiune cu scări are bandă pentru bicilclete, care oricum este placată cu o gresie extrem de subțire, atrage atenția un clujean.

Clujeanul a postat „plângerea” pe grupul de Facebook Clujul Civic și a subliniat că acest pasaj chiar este o mare problemă pentru mulți oameni, care de cele mai multe ori evită să îl folosească, deoarece este greu de parcurs cu o bicicletă sau un cărucior.

„Vin cu următoare dilema: la pasajul gării dacă la una dintre scări s-a făcut o bandă pentru biciclete și cărucioare, de ce nu s-au făcut la toate?Nu mai spunem că și aceea a fost placată cu o gresie extrem de alunecoasă care face coborârea dificilă. Am surprins un tată însoțit de fiica lui care căra 2 biciclete pe scări. Ma întreb dacă o doamnă cu un cărucior cu copil trece pe acolo, cum escaladează scările? De persoanele cu dizabilități nici nu are sens să amintim, pentru că nu au nici o șansă. Oare în primăria Cluj cine s-a ocupat de recepția lucrării, sau de supervizarea proiectului, nu gândește? La inaugurarea pasajului a fost și primarul cu 5 mandate al Clujului d-nul Boc. Oare nu și-a pus problema cum poate fi tranversată respectiva zonă și de bicicliști (pe care am înțeles că îi iubește ), dar cei cu dizabilități sau de persoanele cu cărucioare cu copii?”, a scris un clujean pe Clujul Civic.

CITEȘTE ȘI: