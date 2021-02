Cluj-Napoca, HUB Digital de Inovare. Boc: „Trecem de la fabricat, la inventat în Cluj”

Planul de Redresare și Reziliență oferit de Uniunea Europeană (UE), care va duce la transformarea municipiului Cluj-Napoca într-un Digital Inovation Hub (HUB digital de inovare), a fost aprobat la Bruxelles, a anunțat Emil Boc, primarul orașului, în timpul EPP Local Dialogue.

Boc susține că una dintre cheile spre success ale Clujului este dimensiunea ecosistemului, dar și generația de talente și clustere de inovare și IT, care au contribuit la dezvoltarea orașului.

Primarul este încrezător că în urma planului de reziliență al UE, Cluj-Napoca va rămâne un actor important în domeniul inovării, crescând astfel și salariile clujenilor:

„Împreună cu administrația locală putem menține Clujul ca un actor important în domeniul inovării . Putem spera la crearea acestui Digital Inovation Hub, oferit de UE în Planul de Reziliență, de care acum am aflat chiar la Bruxelles că s-a adoptat. Putem spera că industriile viitorului, bazate pe inteligența artificială, pe quantum computer, internet of things, eHealth vor avea viitor la Cluj-Napoca, pentru că în parteneriat cu universitățiile clujene, pregătim proiecte atât pe nanotehnologie, cât și pe inteligență artificială pentru că de aici vor veni slujbele viitorului și slujbele mai bine plătite . Mă bucur că la nivel european Planul acesta de Recuperare și Reziliență este un brand al Partidului Popular European”, a explicat Emil Boc.

Nivelul următor: „De la fabricat în Cluj-Napoca, la inventat în Cluj-Napoca”

La dialogul organizat de Partidul Popular European, Emil Boc, alături de președintele regiunii Helsinki, Markku Markkula, a vorbit despre „Noua normalitate în viața orașelor”, mai exact redresarea economiei locale în urma impactului pandemiei de COVID-19 .

Într-o discuție legată de noile start-up-uri din Cluj, Emil Boc a mărturisit că în anul 2021 va fi lansat un fond local de inovare pentru susținerea lor, la început în valoare de 500.000 - 600.000 de euro.

„Anul acesta vom lansa un fond local de inovare pentru susținerea start-up-urilor. Un fond care va avea la început 500.000 - 600.000 de euro, public și privat, și care va oferi șansa întreprinzătorilor, inovatorilor clujeni să își poată dezvolta propriile afaceri. Fac o paranteză: această propunere vine oarecum și în continuarea la ceea ce și-a propus Comisia Europeană și Consiliul European când s-a uitat la numărul de firme, să le zicem, unicorn care provin din Uniunea Europeană, în cadrul mondial. Știți câte unicornuri vin astăzi din UE? Doar 16% din totalul mondial al unicornurilor. Obiectivul este ca până în 2025 să avem 25% din totalul general de firme unicorn să vină în UE. Eu sper că nu e departe momentul când mai multe firme de acest fel vor fi din Europa Centrală și de Est, din Cluj-Napoca, pentru că există ingredientele de success: resurse de talent, infrastructură, ecosistem”, a explicat Boc.

Totodată, municipiul Cluj-Napoca este pregătit pentru a trece la nivelul următor: „de la fabricat la Cluj-Napoca la inventat în Cluj-Napoca . Fond de inovare tocmai acest lucru îl urmărește - să potențăm acest avantaj competitiv al Clujului ”, a evidențiat primarul.

Cluj-Napoca – loc de testare a soluțiilor

Cluj-Napoca are potențial și pentru a deveni „living land”. Primarul vrea ca orașul transilvănean să fie un loc de testare a soluțiilor de către start-up-uri și filme de IT și inovare . El consideră că deja Cluj-Napoca este un exemplu de succes:

„A doua soluție o reprezintă orașul ca living land, ca loc de testare a soluțiilor de către start-up-uri, de către firme din IT, firme din inovare. Avem un exemplu de succes: senzorii pentru parcări la sol. Sunt implementați, iar astăzi clujenii de pe telefon pot să își caute aproape 2.000 de locuri de parcare de pe stradă fără să înconjoare de trei ori centrul orașului sau alte zone să caute un loc de parcare. Sau aplicația pentru bugetare participativă online. A fost creată la Cluj, implementată de Primărie, acum e peste tot în România. Creație de aici la Cluj și sunt multe alte exemple”, a adăugat primarul.

Pe această cale, primarul oferă start-up-urilor orașul ca loc de testare a soluțiilor și totodaotă, susține ecosistemul local.

Slujbele viitorului vor fi create la Cluj-Napoca

Încă o soluție care va fi aplicată la Cluj este conectarea la locurile de muncă ale viitorului, la baza cărora stau inteligența artificială și tehnologiile .

Pentru a realiza acest lucru, Primăria Cluj-Napoca este într-o constantă colaborare cu universitățile clujene pentru crearea unor centre de nanotehnologie și excelență eHealth, și care vor aduce în același timp și forță de muncă: