Fără gratuitate și condiții pe tren! Studenții, revoltați pe Guvern: „Să taie din pensiile speciale, nu de la noi” GALERIE FOTO

Studenții nu vor mai avea gratuitate pe tren, ci doar o reducere de 50% la bilete. Singura excepție va fi pe pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi cea în care îşi efectuează studiile, unde studenții vor beneficia de gratuitate. Studenții clujeni nu sunt de acord cu această hotărâre și cer premierului României să amâne această decizie.

Măsura a fost anunțată de premierul României, Florin Cîțu care susține faptul că prin această ordonanță, peste 3 miliarde de lei vor sămâne în sectorul public.

„Se modifică și se revine la 50%. Eu nu văd un capăt de țară și dau exemple alte țări din Europa. În Austria studenții au 60% reducere, Belgia – 50% reducere, Cehia – 75%, în Croația reducerea e de 50%, în Estonia de 30%, în Franța de 50%. În Grecia nu există reduceri generale. România era țara care era în afara sistemului. Toate celelate țări mai dezolvate nu oferă gratuitate”, a declarat Florin Cîțu.

După ce s-a anunțat această măsură, studenții din întreaga țară au umplut site-urile de socializare cu postări prin care cer premierului să renunțe la această măsură.

Ce părere au studenții clujeni de această hotărâre?

Monitorulcj.ro a luat legătura cu mai mulți studenți din Cluj-Napoca pentru a afla ce părere au despre acestă ordonanță.

Părerile sunt împărțite în rândul studenților, unii sunt de părere că această hotărâre este una nejustificată, iar alții consideră că decizia este una bună, având în vedere că în perioada asta nu se mai circulă atât de mult.

„Consider că această decizie nu este una corectă, chiar dacă studenții nu mai circulă la fel de mult cu trenul. E și un fel de impuls pentru ei să folosească transportul public și nu are o justificare această decizie”, a declarat pentru monitorulcj.ro Gheorghiță Lepșa, student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC).

„Sunt de părere că este un lucru negativ pentru studenți, majoritatea circulând regulat cu acest mijloc de transport, în mare parte pe distanțe lungi. Condițiile nu sunt foarte bune... Aș înțelege dacă s-ar face anumite modernizări la trenuri, dar altfel văd în asta un dezavantaj foarte mare pentru studenți”, a spus Paula Curetean, studentă la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB).

Studenții, clienții fideli ai CFR-ului

O studentă din București a postat pe rețelele de socializare un text prin care și-a expus părere cu privire la decizia luată de Guvern, dar mai ales despre condițiile oferite de CFR.

„(...) Gratuitatea ar fi înlocuită cu o serie de 12 călătorii dus-întors pe an cu reducere de 50% din prețul întreg. Practic jumătate de bilet îl plătesc eu, iar jumătate statul. Oare reducerea deficitului bugetar este una semnificativă? Nu știm. Știm doar că pensiile speciale continuă să existe. Între timp las aici niște poze făcute vara asta în trenul ce parcurge ruta Sibiu-Sighișoara. Mai are rost să comentez condițiile oferite? Amuzant sau nu, scriu textul acesta din tren, iar în vagonul în care sunt se mai află o singură persoană. Știm toți cât de mult a decăzut CFR-ul în ultimii ani. Să piardă o parte din clienții fideli, adică studenții, ar fi pur și simplu o moarte în agonie”, a scris studenta în postarea de pe Facebook.

Banii nu se duc direct la stat, trec mai întâi pe la CFR

„Mi se pare o decizie fără sens. Nu s-a făcut o documentare foarte bună, iar faptul că se taie de la studenți pentru ca statul să beneficieze, este ceva absurd. Oricum banii respectivi nu se duc direct la stat, trec prima dată printr-un filtru CFR. Nu m-am interesat foarte mult despre acest subiect, pentru că mi se pare stupid, dar existau și alte surse prin care statul să iasă pe plus, cum ar fi pensiile speciale. Puteau să facă o analiză, să vadă în medie câți studenți folosesc această gratuitate pe o perioadă de un an, nu să taie așa direct fără un motiv serios”, a explicat Patricia, studentă la FSPAC.

„Mi se pare total greșită alegerea. Deși înțeleg situația actuală nimeni nu circulă cu trenul, și cei care circulă sunt studenții. Nu știu ce să zic, nu prea mi-am făcut o documentare în privința asta. Tot ce pot să zic e că studenții, mai ales într-o astfel de perioadă, ar trebui sustinuți mai mult”, spus Martin Stoleru, student la Universitatea de Artă și Design (UAD).

„Având în vedere condițiile în care trăim acum, cu pandemia asta și că ni se spune să nu călătorim prea mult, cred că decizia de a rămâne gratuitate doar pe ruta de acasă spre orașul în care e facultatea e una bună. Acum nu știu exact de ce s-a hotărât să se scoată gratuitatea, după ce ani de zile s-a cerut asta și puține generații au beneficiat de reducerea asta, dar mă gândesc că fondurile se vor folosi în alte direcții poate mai prioritare pentru oameni. Sunt cumva neutru în privința hotărârii ce s-a luat, pentru că atât timp cât am avut posibilitatea, am profitat de gratuitate și de acum dacă va fi să călătoresc undeva și trebuie să plătesc, asta e, nu o să renunț la varianta feroviară doar pentru că o să am de plătit o anumită sumă să ajung undeva”, a spus Kristian, student la master la Universitatea Babeș-Bolyai.

ANOSR îndeamnă studenții din țară să se opună acestei hotărâri!

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat un anunț pe pagina lor de Facebook, chiar în ziua în care Florin Cîțu a spus că există discuții cu privire la acestă hotărâre. În postare, ANOSR a îndemnat studenții din țară să trimită o cerere către cabinetul premierului prin care să ceară oprirea oricărei acțiuni de stopare a acestui drept.

De asemenea, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bloyai (OSUBB) consideră că această măsură este în dezavantajul studenților, deoarece ar putea reduce interesul activităților extracuriculare. Studenții din Cluj-Napoca susțin mișcarea pornită de ANOSR.

„Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) salută poziția ANOSR cu privire la o posibilă limitare a călătoriilor în regim gratuit oferite studenților și critică ferm propunerile recente ale prim-ministrului Florin Cîțu. Considerăm această măsură un real dezavantaj pentru studenții proveniți din medii defavorizate, existând un risc major de creștere a ratei abandonului universitar, dar și o descurajare a mobilității studenților în vederea desfășurării activităților extracurriculare educaționale.

Pe această cale, invităm și încurajăm studenții Universității Babeș-Bolyai să trimită adresa anexată acestui articol către cabinetul prim-ministrului, pe adresa cabinet.pm@gov.ro prin care să solicite oprirea oricăror discuții sau demersuri de limitare a acestui drept”, a transmis OSUBB.