Medicamente compensate, vândute DOAR constracost de un farmacist din Gherla. Bolnavii, lăsați cu ochii în soare. VIDEO

Un caz bizar s-a petrecut la farmacia Catena din centrul Gherlei. O femeie și iubitul său au mers să ia cinci flacoane de insulină, cu rețeta de la doctor, pentru bunica lor care suferă de diabet. Potrivit celor doi, farmacistul nu a dorit să le ofere insulina, ba chiar a spus că două flacoane trebuie plătite.

Ionela Halostă a mers la farmacia din centru Gherlei, după ce doctorița i-a spus că acolo va găsi cele cinci flacoane de insulină. Când a ajuns acolo, farmacistul care era pe tură a spus că nu mai sunt deloc flacoane de insulină pe stoc.

„Am fost la policlinică cu bunica pentru a primi rețeta de insulină. Doctorul m-a trimis unde știa că voi găsi insulina, la farmacia Catena din centrul Gherlei. Acolo am stat mai bine de jumătate de oră la coadă, după care am intrat și am fost preluată de un farmacist. El mi-a zis că nu mai au insulina, adică cele 5 flacoane cât erau trecute pe rețetă. El mi-a zis că pot cumpăra două dacă doresc, în contextul în care insulina era gratuită pe rețetă”, a declarat pentru monitorulcj.ro Ionela Halostă, tânăra care a fost la farmacie.

Insulina, greu de găsit în farmacii.

Tânăra a mers și la alte farmacii pentru a căuta cinci flacoane de insulină, dar nu a găsit nicăieri. Într-un final a mers la altă farmacie Catena, din zona autogării, iar acolo i-au spus că apar cinci flacoane de insulină pe stoc la farmacia din Centru.

„Am mers și am căutat în alte farmacii, dar nu am găsit. Într-un final am mers la cealaltă farmacie Catena din Gherla. Eu nu mai voiam să pierd timpul, pentru că bunica nu și-a luat insulina de 3 luni. Mi-au zis că se găsește foarte greu insulina. Angajata de la a doua farmacie a intrat pe program și mi-a zis unde pot găsi insulină. În program i-a arătat că sunt cinci în stoc la prima farmacie la care am mers. Eu i-am zis că am fost la farmacia din centru, iar angajații de acolo mi-au zis că nu au. După ce i-am zis asta, a sunat la farmacia din centru și a vorbit cu o doamnă, iar farmacista a zis că într-adevăr mai au cinci pe stoc”, a povestit tânăra.

Insulină contracost, chiar dacă rețeta era compensată

După mai multe discuții, Ionela s-a întros la farmacia din centru, iar acolo farmacistul care a spus inițial că nu este absolut niciun flacon de insulină pe stoc, și-a schimbat povestea, spunând că de fapt sunt două flacoane dar le poate da doar contracost.

„Am mers din nou la farmacia din centru și am vorbit cu doamna care a fost anunțată că venim. În farmacie era și angajatul care ne-a spus inițial că nu au nimic pe stoc. El încă spunea că nu sunt insuline, după care cei doi angajați au început să se contrazică între ei. Farmacistul nu a vrut să ne dea insulina pentru că a zis că o avea reținută pentru cineva. După mai multe discuții au zis că ne dă una, iar după ce iubitul meu a scos banii a zis că ne dau două insuline. Cu alte cuvinte, ne-au dat două insuline contracost, dar pe rețetă scria clar că nu trebuia să dăm niciun ban”, a spus Ionela Halostă.

monitorulcj.ro a încercat să ia legătura și cu farmacia Catena din Gherla însă nu ni s-a răspuns solicitărilor.

Insulina era pentru bunica iubitului său, care are 80 de ani și suferă de diabet. Ionela Halostă a spus că nu s-a putut înțelege cu cei doi farmaciști, iar într-un final au cumpărat două flacoane de insulină pentru că bunica lor nu a mai primit insulină de trei luni. Ionela a făcut sesizare la Colegiul Farmaciștilor, iar ei urmează să primească rețeta pentru a analiza situația.

monitorulcj.ro a sunat și la Colegiul Farmaciștilor pentru un punct de vedere oficial, însă ei încă nu au intrat în posesia rețetei, astfel că nu au putut să analizeze situația. Rețeta a fost oprită de farmacia Catena. Ionela susține că doctorul i-a garantat că rețeta este 100% compensată.

De asemenea, cei doi susțin că au fost contactați de cineva de la Catena pentru a le oferi o sumă de bani, tocmai ca această poveste să se încheie: „Ne-au oferit 1.000 de euro, însă noi am refuzat”.

