Luna de la Cluj, demontată pentru două zile! Când vei putea să o mai vezi?

Luna (instalația Lights On, intitulată „Museum of the Moon”) situată pe strada Mihail Kogălniceanu, Piațeta Jean Calvin, va fi demontată din cauza vântului puternic care va bate la Cluj-Napoca, anunță organizatorii festivalului de lumini.

Astfel, în zilele de 3 și 4 decembrie, Luna va fi indisponibilă pentru public.

Din cauza faptului că instalația are o construcție ușoară, care reacționează asemănător unei vele la contactul cu vântul puternic, există riscul de a-i pune în pericol atât pe spectatori, cât și Luna. Această măsură a fost decisă de organizatori pentru diminuarea oricărui risc.

Prognoza meteo pentru astăzi și mâine arată că la Cluj-Napoca vântul va bate cu viteze de peste 17 km pe oră.

Restul instalațiilor Lights On, montate în diverse locuri publice din municipiu, vor fi disponibile în continuare, nefiind afectate de vreme. Acestea vor putea fi admirate de clujeni la pas, în intervalul 27 noiembrie - 6 decembrie 2020, între orele 5:00 - 23:00.

Luna va fi montată iar atunci când condițiile meteo vor fi favorabile.

