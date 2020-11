S-au aprins luminile la Cluj! Locurile în care poți să vezi instalațiile Lights On. FOTO

Festivalul Lights On aduce în 2020 toate instalațiile de lumini la Cluj în spații deschise. Acestea vor putea fi admirate de clujeni la pas, fără a se expune riscului de infectare cu COVID-19 și oricând, în afara intervalul orar 23:00 - 5:00, când e instituită carantina de noapte .

Tema din acest an este solitudinea, care nu reprezintă „izolare sau singurătate, ci capacitatea de a fi în regulă cu tine”, scriu pe site-ul Lights On reprezentanții festivalului. Fiecare instalație are o semnificație în contextul acestei teme.

Unde poți să admiri instalațiile Lights On?

„Te aștept” este instalația care a fost montată la intrarea în clinica Ginecologie 1 a Spitalului Județean de Urgență Cluj. Locația nu este una întâmplătoare. Reprezentanții festivalului au ales-o fiindcă în toate maternitățile din țară, în acest an, accesul a fost permis doar mamelor, nu și taților. „Pentru că multe dintre ele au pășit în aceste clădiri mari simțindu-se singure și mici, pline de emoții și goale de orice siguranță, am hotărât că acesta este locul cel mai potrivit al instalației de lumină TE AȘTEPT”.

„Mi-e dor de tine”, una dintre instalațiile care a devenit faimoasă pe internet, a fost montată în același loc, adică pe Podul Elisabeta. Explicația acesteia este că în acest an fiecare dintre noi am spus acele cuvinte cel puțin o dată.

„Și mie”, răspunsul la instalația anterioară, a fost amplasat tot pe Podul Elisabeta, pentru că și aceste cuvinte au fost spuse probabil de la fel de multe ori.

„Museum of the Moon”. Luna care a ajuns celebră pe rețelele de socializare și fotografiată de nenumărate ori a revenit și ea la Cluj. De această dată a fost amplasată în Piațeta Jean Calvin. Explicația: „Luna oferă un sentiment de solitudine, însă în același timp, ne reamintește că noi toți privim către aceeași lună, indiferent de cât de întuneric e în jur. Ne reamintește că suntem solitari împreună.”

Pe Bulevardul Eroilor este amplasat și „Tunelul” de lumini. Acesta permite accesul prin fiecare capăt liber și „devine un loc al întâlnirilor imposibile în 2020”.

„Social Sparkles” sau un cer de lumini care „așteaptă să trăiești sub el”. Instalația e amplasată în Parcul Central Simion Bărnuțiu.

O altă instalație este „Oumua” care capătă forma unui păianjen datorită celor 8 brațe luminoase pe care le are și le întinde către „noi și vrea să ne țină împreună în lumină”, dar la distanță. Oumua își întinde cele 8 brațe luminoase către noi și vrea să ne țină împreună în lumină. Fiecare braț are 6 metri.

„Cerebrum” este instalația care imită creierul uman. Această instalație este una interactivă, fiind capabilă să simuleze sinapsele care au loc și ordinea în care se realizează și poate să fie admirată pe strada Mihail Kogălniceanu.

În galeria foto puteți să găsiți o imagine cu locațiile exacte în care sunt amplasate instalațiile pe hartă.

Măsuri obligatorii de prevenție a infectării cu COVID-19:

- păstrează cel puțin 2 metri față de persoanele din jur;

- poartă mască de protecție corespunzător (peste nas și gură) peste tot în Cluj-Napoca;

- în acest moment ieșirea din case este interzisă între orele 23 și 5, așadar în acel interval orar e recomandat să stai în casă.

Foto: Lights On.

