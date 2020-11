Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Succesul la femei le este aproape garantat

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Astrologia este considerată încă din cele mai vechi timpuri un fel de ghid de încredere și ajutor în ceea ce privește găsirea iubirii. Secrete importante în arta seducției sunt deținute de trei dintre zodiile horoscopului.

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului

Fiecare semn zodiacal are farmecul lui, însă trebuie să știi că există un top al nativilor de sex masculin a căror putere de atracție depășește limitele normale. Dacă sunteți de acord că cel mai important organ este creierul, în mod clar sunteți pe aceeași lungime de undă cu ei, pentru că acești nativi nu vor face altceva decât să vă stimuleze, la orice nivel.

Sunt puternici, au o energie incredibilă, debordează de încredere și au o abilitate înnăscută de a duce partenera pe culmile cele mai înalte ale pasiunii și plăcerii.

În funcție de zodie, fiecare dintre acești trei zei ai seducției are o calitate care îl definește, făcându-l ușor de remarcat și râvnit.

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Ei nu pot fi refuzați

Specialiștii în astrologie spun că astrele nu influențează doar caracteristicile interioare, ci și pe cele care țin de exterior. Așadar, bărbații născuți sub unul dintre aceste semne norocoase au un vino-ncoace când vine vorba de femei, fapt ce-i transformă în cei mai râvniți soți sau amanți. Totuși, ai grijă ce-ți dorești, căci viața alături de ei poate fi pe cât de fermecătoare, pe atât de provocatoare.

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Bărbatul Leu te face să te simți ca o regină

Bărbatul Leu este un vânător și un cuceritor înnăscut, ceea ce înseamnă că nu poate trece neobservat de reprezentantul sexului frumos. Multe dintre ele îl consideră irezistibil, chiar dacă uneori are o atitudine care le scoate din sărite. De asemenea, bărbatul născut în acest semn zodiacal are un orgoliu de mascul feroce. Încrederea și carisma îl fac să fie înconjurat de doamne, fapt ce stârnește invidia altor nativi. Este vesel, interesant și hotărât. Alura sa impunătoare te face să îți dorești să fii tu cea cu care se plimbă la braț. Emană masculinitate, este protector și îți oferă senzația că te poate apăra în orice situație, oricât de dificilă ar fi. Are o mare putere de seducție, dar și criterii de selecție stricte. Să fii aleasa lui este un adevărat compliment

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Bărbatul Scorpion îți sucește mințile

Bărbatul Scorpion pune pe jar multe domnițe, mai ales grație aerului misterios care tronează în jurul lui. Este plăcut la aspect, iar faptul că nu are inhibiții în pat sporește și mai mult sexualitatea lui. Cine a cunoscut un astfel de bărbat poate să confirme - Scorpionii au o putere de atracție irezistibilă. Chiar și cei mai puțin frumoși reușesc să obțină ce își doresc de la o femeie, datorită șarmului și a carismei. Misterioși și foarte încrezători, bărbații născuți sub acest semn zodiacal au tot ce le trebuie pentru a capta privirile în cercurile în care își fac apariția. Calitățile lor mai includ și devotamentul față de persoanele ce le sunt apropiate. Scorpionii apreciază femeile care sunt capabile să facă față energiei debordante pe care ei o manifestă.

Cei mai atrăgători bărbați ai zodiacului. Bărbatul Balanță te pune mereu pe primul loc

Cu un aspect fizic întotdeauna impecabil, bărbatul Balanță poate părea, inițial, tăcut și rezervat. Este un gentleman desăvârșit, care, de cele mai multe ori, atrage atenția cu bunele lui maniere, cu modul echilibrat de a fi și de a vorbi, dar mai ales grație generozității sale, îndreptată către toți în egală măsură. Este sofisticat - acordă atenție atât îngrijirii fizice (apelează deseori la tratamente de înfrumusețare, iar sala de fitness este prietena lui), cât și vestimentației - amuzant, diplomat și are un farmec nativ care te atrage de la distanță. Totodată, bărbatul Balanță este un visător gata să schimbe lumea, iar dacă te numeri printre femeile care tânjesc după un super-erou, el este!

CITEȘTE ȘI: