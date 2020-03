Zodii bune la pat. Cum fac sex barbatii in functie de zodia lor

Cum fac sex barbatii din fiecare zodie a horoscopului. Sunt femei care vor sa stie cum se comporta in pat barbatii, in functie de zodia in care s-au nascut. Sunt anumiti nativi parteneri sexuali mai buni decat altii? Iti oferim raspunsurile pe care le cautai!

Partenerul Berbec e grabit si foarte neglijent. Il intereseaza doar propria placere. De cele mai multe ori sare peste preludiu, ajunge repede la orgasm si nu prea tine cont de dorintele si senzatiile femeii cu care a ajuns in pat. La final nici macar nu te tine in brate, se intoarce pe-o parte si adoarme sau se imbraca rapid si pleaca acasa.

Barbatul din zodia Taur este amantul perfect. Are chef de sex tot timpul, dar nu se gandeste doar la el, si placerea partenerei este foarte importanta. Poate rezista o noapte intreaga. Are multa energie si stie ce si cum sa faca pentru a satisfaca o femeie. Rar intalnesti un barbat atat de bun la pat cum e masculul Taur.

Stie ce sa iti spuna ca sa te convinga sa ajungi in pat cu el. Are farmece carora nu le poti rezista, indiferent cat de rationala si cu picioarele pe pamant ai fi. Stie cat de important este preludiul pentru o femeie, asa ca se conformeaza si iti ofera placere inca de la inceput si pana la final. Este adeptul jocurilor erotice, adora sa transforme in realitate fanteziile fierbinti pe care le are.

