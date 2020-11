LUNA a revenit la Cluj-Napoca! Lucrarea poate fi văzută în Piațeta Jean Calvin

Museum of the Moon, lucrarea călătoare a artistului britanic Luke Jerram, a revenit la Cluj-Napoca în cadrul Lights On. Toți cei care doresc să fotografieze o pot face în Piațeta Jean Calvin (str. Mihail Kogălniceanu) până pe data de 6 decembrie.

Lights On e un festival de instalații de lumină (light-art) care are loc anual în Cluj-Napoca, România. În 2020, ediția cu numărul 3 se întâmplă între 27 noiembrie și 6 decembrie.

Tema ediției este Solitudinea, abilitatea noastră de a vedea în singurătate mai mult decât o piedică, o șansă la reflecție.

În contextul cauzat de pandemia de Covid-19, Lights On e unul dintre puținele festivaluri de lumină care au loc la nivelul continentului european.