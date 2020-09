95 de kilograme de droguri depistate de polițiștii clujeni în urma unor percheziții

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) din Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Târgu Mureş, au ridicat 95 de kilograme de cannabis, în urma a 19 percheziţii domiciliare, iar 14 persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc şi mare risc fără drept.



„La data de 22 septembrie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. din Târgu Mureş, au efectuat 19 percheziţii domiciliare, în judeţele Mureş şi Cluj, într-un caz de trafic de droguri de risc şi mare risc şi constituire a unui grup infracţional organizat. Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi înfiinţat mai multe culturi de cannabis, atât indoor, cât şi outdoor. De asemenea, ar fi comercializat droguri de risc şi de mare risc către mai multe persoane. În urma percheziţiilor, a fost descoperite culturi outdoor de cannabis, constituite din 14 plante, cântărind aproximativ 95 de kg. şi au fost ridicate instalaţii necesare creşterii şi îngrijirii plantelor, sisteme informatice, precum şi 16.350 de lei şi 315 euro”, a arătat Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate din Târgu Mureş, într-un comunicat de presă.



Potrivit comunicatului BCCO, în urmă cu o zi, opt persoane bănuite de trafic de droguri de risc şi de mare risc au fost reţinute pentru 24 de ore, iar şase persoane au fost prezentate instanţei de judecată.



„Astăzi (miercuri, n.r.), 6 persoane au fost prezentate instanţei, în vederea dispunerii măsurilor legale, iar celelalte două sunt cercetate sub control judiciar. Poliţiştii şi procurorii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc fără drept, cultivarea şi deţinerea de droguri de risc şi mare risc fără drept şi constituirea unui grup infracţional organizat”, a precizat BCCO.



Potrivit BCCO, acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, iar la percheziţii au participat şi poliţişti de combatere a criminalităţii organizate din Cluj-Napoca şi Alba Iulia, jandarmi din Mureş şi Cluj, precum şi un echipaj canin de la Aeroportul Cluj-Napoca - Sectorul Poliţiei de Frontieră