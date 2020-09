Munți de gunoaie pe malul Someșului, lângă centura ocolitoare. Autoritățile întârzie să ia măsuri

Camioane întregi de deșeuri din construcții sunt aruncate pe malul Someșului, lângă centura ocolitoare. Cu toate că problema a fost sesizată autorităților locale și Gărzii de Mediu, măsurile întârzie să apară.

„În ciuda nenumăratelor sesizări la Garda de Mediu și Primăria Cluj-Napoca, depozitarea gunoaielor pe terenul situat între Centura Ocolitoare (prelungirea Bulevardului Muncii) și Râul Someșul Mic în zona stației de epurare, merge înainte. În comparaţie cu alte zone de pe malul Râului Someșului Mic, unde se transportă gunoiul cu căruţa sau maşini de 3.5 tone, aici suntem într-o ligă superioară, avem transport cu maşini de 16 tone”, a postat un clujean pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, mașinile aduc gunoiul în mijlocul zilei, fără să se ascundă măcar. Camioanele vin pline, descarcă tone de gunoaie și pleacă fără ca cineva să fie tras la răspundere.

„Transportul gunoiului are loc in timpul zilei, fără ca şoferii să se prea ascundă, într-adevăr atât timp cât am fost văzut, au stat și au aşteptat să plec. De la distanță am reuşit să surprind un camion de mare tonaj care deversează gunoi pe marginea unui bălți din vechea albie minora a Râului Someș și nu a fost prea greu având în vedere că din spusele celor care colectează fier vechi vin cel puțin 2 mașini pe oră”, a mai arătat acesta.

CITEȘTE ȘI