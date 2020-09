Viitorul e aici. Directorul Aeroportului Cluj: „În câțiva ani, pasagerul va întâlni doar una-două persoane până se îmbarcă”

Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, a declarat că, în prezent, Poliția de Frontieră Cluj face demersuri pentru a obține fonduri europene pentru implementarea controlului automat al pașapoartelor. Prin acestea, se urmărește eficientizarea procesării pasagerilor, astfel că interacțiunea călătorilor cu personalul din aeroport este aproape eliminată.

„Pentru anii următori, avem în vedere dezvoltarea părții de IT, de modernizare, de procesare. Este posibil ca, în câțiva ani, pasagerul să întâlnească doar una-două persoane până se îmbarcă. Vom avea echipamente de securitate moderne, care vor crește confortul pasagerilor. Nu va mai fi nevoie să scoată laptopul sau lichidele din bagajul de mână.

De asemenea, Poliția de Frontieră Cluj a demarat proiecte în ceea ce privește controlul automat al pașapoartelor. Împreună discutăm de extinderea terminalelor, de posibilitatea de a procesa cât mai bine pasagerii. Dorim ca în trei –patru ani, interacțiunea pasagerilor cu factor uman să fie minimă. Poliția de Frontieră am înțeles că va obține fonduri europene pentru procesarea automată. Este posibil ca pasagerii, de la controlul de securitate, de la intrare în terminal și până în avion să nu întâlnească nicio persoană. Acest lucru înseamnă eficientizare și această criză duce la adoptare mai rapidă a unor soluții eficiente. Și noi avem în vedere acest aspect, de a fi mai eficienți, pe a scădea costurile și bineînțeles, de a crește confortul pasagerilor”, a declarat David Ciceo.

Investițiile continuă și în pandemie

Directorul aeroportului a mai afirmat că regia nu va renunța la investițiile programate, în ciuda pandemiei de coronavirus, însă unele dintre acestea au fost etapizate sau întârziate din cauza crizei.

„Vom continua proiectele de dezvoltare, urmează chiar în acest an să mai depunem solicitări pentru finanțare pe fonduri europene și să știți că nu renunțăm la niciun proiect de investiții, dar au fost etapizate și mai întârziate. De exemplu, vom continua extinderea pistei la 3.500 de metri, vom face un nou terminal, dar din cauza acestei crize le etapizăm și anumite obiective de investiții, care credeam că o să meargă mai repede, o să le facem în anii următori.

Avem în continuare proiecte de extindere a platformelor de parcare aeronave. Avem în vedere extinderea terminalelor. Un mare inconvenient legat de această criză este reducerea capacității terminalelor din cauza distanțării sociale, pentru a face față acestei provocări, noi am cumpărat un cor și am închiriat altul. În acest fel, am extins zona de îmbarcare. La ore de vârf, când se suprapun mai multe zboruri, reușim să asigurăm distanțarea socială”, a adăugat Ciceo.

