Cât a scăzut traficul de pe Aeroportul Cluj, fără Untold și Electric Castle?

În lipsa festivalurilor care aduceau la Cluj mii de turiști în lunile de vară, dar și în contextul pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de statele europene pentru limitarea răspândirii infecției, traficul aerian din lunile august-septembrie a ajuns la doar 32% din traficul înregistrat în aceeași perioadă din anul 2019.

Mai mult, în perioada ianurie-septembrie, traficul aerian a scăzut cu peste 65%, față de același interval al anului precedent.

„În acest an, criza coronavirus a afectat negativ aviația civilă și toate aeroporturile din lume. Dacă anul trecut am avut 2,9 milioane de pasageri, anul acesta avem o scădere de peste 65% a traficului. În momentul de față, în lunile august și septembrie, suntem la aproximativ 32% din traficul pe care l-am avut în 2019, în lunile corespunzătoare. Ca număr de mișcări, aterizări și decolări, suntem la 50%, ceea ce înseamnă că există un grad mai mic de încărcare la companiile aeriene. Dacă în luna august 2019, am avut 300.000 de pasageri, în luna august 2020 am avut doar 100.000 de pasageri”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

Estimări: 1 milion de pasageri, la finalul anului

David Ciceo estimează că, la finalul anului, aeroportul va înregistra circa un milion de pasageri, față de 2,9 milioane de pasageri, cât s-a înregistrat în 2019. Estimările pe anul viitor arată la fel de sumbru: doar 1,2 milioane de pasageri vor fi pe Aeroportul Cluj în 2021.

„Situația se modifică foarte repede, de la o săptămână la alta. Sunt țări care impun noi restricții, acestea afectând direct traficul aerian. Noi considerăm că vom finaliza anul cu aproximativ un milion de pasageri. Deocamdată trebuie să fim prudenți, pentru că nu se întrevede o soluție în Europa sau în alte țări și în acest moment estimăm că s-ar putea ca în 2021 să avem 1,2 milioane de pasageri, o creștere de aproximativ 20%. Ne așteptăm ca în 3 - 4 ani să revenim la 3 milioane de pasageri”, a mai arătat directorul aeroportului.

Ciceo: „Transportul aerian este sigur”

David Ciceo a declarat că sănătatea rămâne în continuare preocuparea principală a aeroportului, afirmând că transportul aerian este sigur, așa cum s-a dovedit în ultimele luni, odată cu reluarea zborurilor.

„Preocuparea noastră principală este sănătatea, deoarece este o problemă foarte serioasă, legat de acest virus. Transportul aerian este foarte sigur din punct de vedere al sănătății. Atât companiile aeriene, cât și aeroporturile au demonstrat că au luat măsuri foarte eficiente, așadar toți pasagerii se pot baza pe un transport sigur”, a adăugat Ciceo.

