CERT Transilvania cumpără o casă pentru o familie cu 6 copii din Mărgău

Voluntarii Asociației CERT Transilvania au mers în satele izolate din munții Apuseni și au dăruit ghiozdane pline cu caiete și rechizite copiilor, cu ocazia începutului noului an școlar.



De această dată, CERT Transilvania va ajuta o familie cu 6 copii, care locuiesc în condiții precare, să aibă un loc pe care să îl poată numi „acasă”. Se plănuiește ca acest lucru să se întâmple înainte de sosirea iernii.

Casă tip container

Astfel, asociația plănuiește achiziționarea unei case de tip container pentru această familie.

„În drumurile noastre pe munți și prin văi, la Mărgău, am întâlnit o familie cu șase copii. Sunt harnici și muncitori, îngrijesc vitele satului, dar ei nu au o casă, nu au curent și nici apă. Se apropie iarna și acești copii merită o șansă. Lansăm proiectul „Căsuța pentru copii” prin care vrem să achiziționăm o casă tip container pentru această familie care acum are nevoie de noi. Împreună, solidari, așa cum ne știți, putem reuși să oferim o șansă în plus acestei familii”, au transmis membrii asociației CERT Transilvania.

CITEȘTE ȘI: