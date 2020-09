Ce spun primarii comunelor care se află pe scenariul roșu sau galben?„Încercăm să cumpărăm tabletele săptămâna aceasta”

Pentru a afla mai multe despre organizarea școlilor din comunele care se află momentan pe un scenariu roșu sau un scenariu galben, Monitorul de Cluj a vorbit cu câțiva primari care au oferit anumite informații cu privire la desfășurarea orelor de curs în perioadă de pandemie.

Scenariul Roșu

Școlile din comunele Aghireșu și Cornești vor merge pe un scenariu roșu, deoarece au avut un număr mare de infectări cu covid în ultima perioadă. Scenariu roșu presupune desfășurarea cursurilor în mediul online.

Primarul comunei Aghireșu, Lehene Sorinel Gelu afirmă faptul că școala este pregătită pentru un scenariu verde, dar având în vedere focarul comunei este posibil ca școala să se desfășoare în mediul online.

„Noi suntem pregătiți pentru un scenariu verde. Avem pregătite măști de protecție pentru elevii claselor primare, avem dezinfectanți și avem suficient spațiu în sălile de clasă, deci nu avem probleme cu distanțarea socială. Dar având în vedere acest focar de covid este posibil să nu ne dea voie să deschidem școlile”, a declarat Lehene Sorinel.

„Încercăm să cumpărăm tabletele săptămâna aceasta”

Deși Ministerul Sănătății a publicat aceste liste, hotărârea va fi luată de Comitetul Județean de Situații de Urgență, pe 10 septembrie. Atunci se va stabili un scenariu clar pe care va trebui să meargă fiecare comună în parte.

„Nu știm exact dacă va fi aplicat acest scenariu roșu până nu avem hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență. Joi vom stabili exact scenariul, la ședința comitetului, unde se va lua o decizie pe județ. Momentan nu am primit nimic oficial. Decizia va fi luată pe baza solicitării făcute de Inspectoratul Județean și pe baza datelor oficiale transmise de DSP”, spune primarul comunei.

În ceea ce privește situația tabletelor, conducerea școlii a declarat un număr de 310 de tablte care ar trebui cumpărate pentru elevi, iar primăria se află în procedură de achiziție.

„Suntem în procedură de achiziție, conducerea școlii a centralizat un număr de solicitări, este vorba de 310 de tablete. Încercăm să cumpărăm tabletele săptămâna aceasta. Deși noi suntem pregătiți pentru un scenariu verde, va trebui să ne adaptăm situației”, afirmă Lehene Sorinel.

O altă comună din Cluj care va merge pe scenariul roșu este comuna Cornești. Primarul comunei, Julean Dorel spune că școala este pregătită pentru acest scenariu iar totul este organizat. Dintr-un număr total de 83 de elevi, 63 dintre ei vor primi tablete pentru desfășurarea orelor online.

„Școala este pregătită. Nu o să se meargă fizic la școală, va fi online pentru început. Până la sfârșitul săptămânii un număr de 63 de elevi vor primi tablete. Toți copiii sunt acoperiți cu o rețea de internet, deci nu avem probleme. Cadrele didactice se vor adapta acestui tip de predare. Cei din clasele terminale probabil vor face niște ore în plus pentru aprofundare”, a declarat primarul comunei Cornești.

Scenariul galben

Școala Gimnazială Borșa este singura din localitate care va fi nevoită să funcționeze pe un sistem hibrid din cauza celor 5 cazuri de covid din ultima perioadă.

„DSP a făcut acestă recomandare pentru școala noastră din cauza faptului că în ultima perioadă am avut 5 cazuri de covid în comună. Prin urmare, vom merge pe un scenariu hibird pentru a ține lucrurile sub control”, afirmă primarul comunei.

„Noi nu am luat în calcul scenariul galben”

Primarul Secară Mariana afirmă faptul că sunt 80 de elevi dintr-un număr total de 111 care nu dispun de o tabletă.

„Din păcate nu am luat în calcul acest scenariu și nu ne-am organizat foarte bine. Consiliul Județean ne-a ofeit sprijin și am început demersurile pentru un număr de 80 de tablete. Consiliul Județean este preocupat de această problemă, iar din ultimele întâlniri cu Inspectorul General am înțeles că vom primi ajutor iar elevii vor intra în scurt timp în posesia acestor tablete. Cadrele didactice sunt acoperite din acest punct de vedere”, a declarat Secară Mariana.

Școala este pregătită mai mult pentru un scenariu verde, potrivit primarului. Aceasta a fost igienizată, zugrăvită și gata de începerea noului an școalr, dar din păcate elevii nu vor putea mearge fizic la școală.

„Școala este foarte pregătită pentru scenariul verde. Am igienizat, zugrăvit și am încercat să oferim toate condițiile ca școala să își poată desfășura orele normal. Noi nu am luat în calcul scenariul galben, noi ne-am pregătit pentru cel verde. Am adaptat spațiile în așa fel încât să se respecte distanțarea socială. Acum vom vedea ce putem face până la începerea școlii”, spune primarul comunei.

Vor primi elevii tabletele la timp?

Singura școală din comuna Vad va trebui să meargă pe scenariul hibrid. Asta însemnând că orele se vor desfășura atât fizic, cât și online.

Primarul comunei, Prunean David spune că școala este pregătită pentru un scenariu verde mai mult decât pentru unul galben. Numărul copiilor care sunt declarați ca neavând tabletă este de 136 dintr-un total de 136, cu alte cuvinte toți elevii au nevoie de tablete.

„Urmărim să fim prinși într-un proiect pe fonduri europene, dar în același timp purtăm negocieri și cu alte firme. Am așteptat să vedem ce fac și guvernanții, pentru că în momentul de față comunele nu dispun de un buget foarte mare. Dacă nu vom primi fonduri vom merge pe un program de rate, găsim o soluție. În situații de genul toți declară că nu au tabletă, deși au. Când e de primit ceva de la primărie, toată lumea vrea”, declară primarul comunei.

Pentru început o soluție ar fi ca toți elevii să meargă la școală deși se află în scenariul galben. Primarul afirmă faptul că cel mai bine ar fi să meargă toată lumea la școală, doar că momentan nu s-a luat o decizie finală.

„Noi am discutat și cu profesorii, dar și cu părinții despre posibilitatea unui scenariu verde. Maine vom avea o ședință de consiliu unde vom stabili exact ce vom face. Sunt discuții care nu sunt finalizate la nivel de comună. Noi încercăm să mergem și pe varianta dorită de părinți, este foarte important ca elevii să meragă fizic la școală, din punctul meu de vedere. Unitatea de învățământ are condițiile unui scenariu verde, într-o clasă fiind doar 18 elevi”, spune Prunean David.

