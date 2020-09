Un tânăr clujean salvează animale prin platforma de adopție pe care a creat-o. Stăpânii vor fi verificați periodic

Tânărul a fost inspirat de tatăl său, care a creat o platformă a industriei tipografice și poligrafice. Astfel, Elisei a ajuns să-și creeze propria sa platformă, anume vetghid.ro, cu un pachet de servicii divers. El a observat că domeniul veterinar are un potențial neexploatat și așa vrut să includă toate serviciile la un loc, în beneficiul necuvântătoare.

„De ce toate la un loc? E mai simplu să găsesc, de exemplu, informații despre cabinetele veterinare aproape de mine dintr-o singură căutare. E mai sigur pentru mine să știu că acele informații sunt verificate: adresa, numărul de telefon, serviciile cabinetelor oferite, etc. De câteva ori mi s-a întâmplat să vizitez fizic un cabinet veterinar și acesta să-și fi mutat, între timp, locația.

Motivația principală este crearea unei comunități reciproc avantajoasă, care în timp va dezvolta o autoritate și un cuvânt de spus în fața situațiilor neplăcute”, declară creatorul platformei pentru Monitorul de Cluj.

Salvarea animalelor a devenit o pasiune pentru tânărul clujean

Nu se putea ca salvatorul animalelor de pe străzile clujene să nu fie și el stăpân al câtorva dintre acestea. Elisei Nemeș are și el prieteni necuvântători, mai exact, un câine și trei pisici.

„Primul dintre ei este câinele, Set, un exemplar de Vizsla Maghiară superb. Dacă vă dau o poză cu el vă îndrăgostiți! Apoi, cele 3 pisici sunt fantastice. Au personalități extrem de accentuate și diferite. Practic, dimineața când îi hrănesc, parcă stau la o bârfă cu toți!”, ne spune tânărul.

Pe una dintre pisici, Simona-Codruța, a descoperit-o chiar în fața casei. A luat-o și a încercat să îi găsească stăpânul. Când a văzut că e în zadar, a decis să o păstreze. „După ce am încercat să aflu dacă e a cuiva, ajung la concluzia că e a nimănui. Ba nu, stai! Că e a mea!”

Următoarea poveste o are cu Fred, animalul pe care un angajat Vet Taxi, un alt serviciu creat de către Elisei, l-a descoperit pe marginea drumului cu răni grave. Chiar dacă pisica era fără speranțe, a supraviețuit și a fost adoptată de către tânărul clujean.

„Angajatul a fugit cu el la medicul veterinar care e eroul lui Fred. L-a stabilizat, l-a operat, l-a tratat, și a stat la mine până la recuperare. Din păcate și-a pierdut ochiul, iar la celălalt a suferit un traumatism dur, din cauza căruia vede foarte foarte slab. Am încercat să-i găsim o nouă casă, dar din nou, stai așa, i-am găsit! – la mine. De atunci, Fred stă tolenit pe geam, printre flori, la soare, doarme cu Simona-Codruța îmbrățișați.”

Pe lângă cele două pisici, Elisei l-a adoptat și pe Tomi. Acesta era părăsit la o margine de pădure și a fost găsit de „o eroină” care a postat un anunț pe grupul Protecția Animalelor Cluj.

„Mi-am dat seama că îl vreau. N-am știut de ce, pur și simplu l-am vrut. Are un fel de malformație a cavității bucale și îi ies dinții pe-afară ca unui iepure”, afirmă Elisei.

Ce sevicii oferă platforma animalelor?

Principalele servicii ale platformei sunt Serviciile Veterinare (de la pet sitteri și dog walkeri la spitale veterinare și producători veterinari), Evenimente (concursuri de căutat trufe, concursuri de frumusețe, etc), Adopții (identificarea persoanelor care donează animale de companie sau care doresc să adopte unul), Foster (eroi – cei care oferă o parte din locuința lor unui animal care are nevoie de o cazare temporară), și Activități (parcuri pentru câini, localuri pet-friendly, locuri de plimbat și altele).

Creatorul platformei dorește să formeze o asociație a tuturor medicilor veterinari din România care să devină vocea animalelor. Totodată, unul dintre obiective este construirea unui Sanctuar al tuturor animalelor, nu doar a celor de companie, care să nu rămână niciodată fără casă.

„Animalele vor putea sta liniștite în acel Sanctuar până la găsirea unei noi familii; dacă nu se găsește o familie, ne vom bucura enorm să putem fi noi familia lor, până la sfârșitul vieții acestora.”, ne spune Elisei.

Pe lângă aceste lucruri, tânărul dorește să extindă serviciul de Pet Taxi, la un regim de Pet Rescue, prin care să salveze animalele rănite. Ideea a pornit de la Fred, o pisica lui Elisei, găsită cu un ochi pierdut și mandibula ruptă, pentru care s-au strâns donații generoase.

„Fred a fost găsit cu ochiul drept care îi atârna în afara orbitei, mandibula ruptă, într-o baltă de sânge. Când am solicitat fonduri pentru Fred, am crezut că nu vom primi bani suficienți. Dar oamenii au fost foarte receptivi și au donat atât bani, cât și hrană sau accesorii (litieră, nisip, pad-uri, etc). Așadar, credem că atât oamenii cât și forțele monetare mai mari ne vor ajuta pe acest drum. Totodată, dorim extinderea serviciului de Pet Taxi, la un regim de Pet Rescue, unde un om care sesizează un animal lovit de mașină sau pierdut pe nu-știu-unde, să poată apela la acest serviciu.”

Prin acest serviciu de salvare, animalul este dus la unul dintre cabinetele veterinare partenere, iar ulterior la Sanctuar. Acolo va fi îngrijit până la recuperare.

Procesul de alegere a stăpânilor adoptivi și verificarea acestora la domiciliu

Chiar dacă nu există o certitudine de 100% că persoana care vrea să adopte un animal este potrivită pentru acesta, prin platforma creată de Elisei Nemeș există câteva asigurări că s-a făcut alegerea corectă.

Astfel, când cineva dorește să adopte un animăluț trebuie realizat un contract de adopție, să se întâlnească în persoană cu donatorul, iar în final i se vor efectua verificări periodice la domiciliu.

„Cu alte cuvinte, o persoană publică un anunț de adopții, un doritor merge să-l viziteze, și primul factor de selecție este subiectiv – donatorul analizează persoana care vrea să adopte animalul, apoi persoana care donează animalul este îndemnat puternic să nu doneze niciodată fără completarea contractului de adopții și, eventual, fotografierea cărtii de identitate a adoptatorului.”

După ce procesul de adopție este finalizat, echipa Vetghid va verifica periodic situația animalului în cauză. Astfel, se vor efectua verificări la domiciliu săptămânale în primele 3 luni, după care lunare în următoarele 3 luni, iar în final se vor efectua verificări din 3 în 3 luni.

Dar chiar și așa situația poate să fie una înșelătoare.

„Pot exista persoane care se arată foarte pasionate de animale, foarte dornice de a îmbunătăți calitatea de viață a animalului adoptat, dar, în fapt, să fie altfel, așa cum nu ne dorim să fie. Până când comunitatea va crește și toți iubitorii de animale de companie din România vor afla de această platformă, vom miza pe singurele resurse pe care le avem: Contractul de Adopție, Homechecking-ul și Instinctul”, declară Elisei Nemeș pentru Monitorul de Cluj.

În primă fază, adoptatorul este contactat telefonic și i se solicită o filmare sau fotografie din ziua respectivă cu animalul de companie. Dacă persoana nu răspunde la telefon, se va recurge la alte două variante de contact, adică Facebook și Mail. Semnul de întrebare apare atunci când, după 24 de ore de la prima tentativă de contact, persoana nu răspunde sub nici o formă.

„Atunci suntem nevoiți să apelăm la echipa de verificare vetghid.ro și să ne deplasăm fizic la locația adoptatorului, cea din buletin.”

Diferența dintre vetghid și centrele care salvează animale

Chiar dacă această platformă are ceva în plus față de centrele care salvează animalele, Elisei nu dorește să intre în competiție cu acestea. Din contră, tânărul și-ar dori să colaboreze cu centrele respective.

„Nu dorim să intrăm în competiție cu alte centre de îngrijire a animalelor sau alte entități care salvează animale. Dimpotrivă, am fi extrem de bucuroși și copleșiți să putem colabora, să ne ajutăm reciproc și să salvăm animalele! Că despre asta e vorba!”

Politica platformei față de societățile comerciale veterinare implică expunerea informațiilor acestora prin crearea unui profil. Profilul respectiv poate exista ca membru gratuit sau membru premium.

Facilitățile puse la dispoziție unui membru premium sunt vizibilitatea, notorietatea, ecusonul “verificat”, care oferă vizitatorului certitudinea că unitatea veterinară a fost verificată și că informațiile publicate sunt în totalitate veridice.

„Fiecare categorie a serviciilor veterinare plătește un anumit abonament, a cărui costuri sunt în funcție de dimensiunea afacerii (cu alte cuvinte, un Pet Sitter nu se va promova la același cost cu o clinică veterinară). Regula este simplă: Cât de mult vrei să cauți pentru a găsi ce îți dorești cu adevărat? Țelul nostru este să ajungem să fim vizibili în rândul tuturor iubitorilor și deținătorilor de animale de companie, și să folosească această platformă exact cum folosesc aplicațiile prin care își comandă de mâncare, haine, sau altele. Să fie un uz normal”, afirmă inițiatorul proiectului.

CITEȘTE ȘI: