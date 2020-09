Se redeschid astăzi două cinematografe la Cluj. Unde vei putea viziona iar filme gratis?

Astfel, capacitatea cinematografelor a fost redusă considerabil. La Cinema Dacia se va putea intra doar pe 40 de locuri, iar la Cinema Mărăști pe 35 de locuri.

Purtarea măștii reprezintă un criteriu obligatoriu pe toată durata filmului. Totuși, la fel ca înainte de pandemie, accesul clujenilor în cele două locații pentru vizionarea filmelor este tot gratuit.

Limitarea locurilor din cinematografe nu este singura măsură luată pentru respectarea distanțării sociale. Sălile au fost organizate special pentru a putea respecta condițiile de siguranță cu marcare distinctivă a scaunelor, dotarea cu dezinfectante, mesaje de informare privind măsurile de siguranță, realizarea tirajului observațional, dezinfectare periodică și realizarea circuitului unidirecțional.

Programul cinematografelor

Proiecțiile de film în ambele cinematografe se vor desfășura zilnic.

Zilele de weekend vor fi destinate copiilor, proiectându-se filme animate de la orele 11.00, respectiv 13.00.

În timpul săptămânii, de luni până vineri, se va desfășura o proiecție pentru copii de la ora 16.30,dar și un film artistic de la ora 18.30.

În prima săptămână de la redeschidere, se vor rula animații ale copilăriei, precum Alice în Țara Minunilor, 101 Dalmațieni II, Tom și Jerry, Peter Pan, Hotel Transylvania III cât și altele care pot fi consultate în programul săptămânal de pe paginile de Facebook ale cinematografelor.

Filmele artistice care vor fi proiectate sunt Marțianul – The Martian (2015), Ziua decisivă – Darkest Hour (2017) sau Manchester by the sea (2016).

