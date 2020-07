Pasagerii unui avion Cluj-Creta, testați de COVID-19, fără nicio explicație

Testarea a durat peste 3 ore, iar turiștii din alte țări nu au trecut prin astfel de proceduri, a povestit Vlad, un pasager al avionului, la Digi24. Autoritățile din Grecia dădeau ieri asigurări că posibilitatea ca turiștii români să fie testați pentru COVID-19 este „foarte mică”. El spune că în avion erau circa 200 de pasageri.

„A fost o surpriză pentru toți pasagerii avionului, cred, pentru că toți eram convinși că testarea va fi aleatorie. Am fost înghesui într-un spațiu de nu mai mult de 50 de metri pătrați, nu ni s-au oferit explicații și am înțeles după câteva minute că urma să fim testați absolut toți, lucru care s-a și întâmplat. Vă imaginați prin ce am trecut cu toții, mai ales că erau acolo mulți copii, care și-au pierdut răbdarea destul de repede. Au fost testați inclusiv bebelușii”, a povestit Vlad.

El a spus că nu li s-a oferit nicio informație, iar polițiștii care îi supravegheau au refuzat „destul de brutal” să dea explicații. Turistul a adăugat că toți pasagerii avionului completaseră online formularul necesar pentru a intra în Grecia și că pe baza acestuia au fost testați.

El a adăugat că pasagerii din toate celelalte avioane care au aterizat în Creta au fost lăsați să plece fără a fi testați, iar explicația dată de angajații aeroportului a fost că erau fie curse interne, fie curse cu escală la Atena.

„Testele aleatorii vor fi efectuate cu frecvență scăzută. Probabilitatea testării cetățenilor români este foarte mică”, arăta ieri Ministerul Turismului din Grecia într-un comunicat.

