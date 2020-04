Alin Tișe mai amână un pic inaugurarea Centrului de Deșeuri. „Săptămâna viitoare va fi prima zi, am avut nopți dormite pe șantier!”

„Poate sunteți interesați să vă fac o scurtă informare. După cum știți, este un angajament pe care noi, grupul PNL l-am luat – fără să fac politică acum – în 2016. Ne-am asumat darea în funcțiune a CMID-ului, respectiv a primei celule. Împreună cu colegii de la UDMR, l-am asumat ca un proiect al majorității din Consiliu, unii colegi din PSD au susținut și ei acest proiect”, și-a început discursul Alin Tișe, în ședința Consiliului Județean Cluj de joi, 30 aprilie.

Prima săptămână din mai 2020, termenul nou-nouț promis de Alin Tișe

„În aceste zile, sunt ultimii pași pe care îi facem pentru darea în funcțiune a acestei prime celule , discutăm contractul final pentru gestionarea Centrului și, săptămâna viitoare, va fi ziua în care primul gunoi va fi dus în această nouă celulă de la CMID. Am parcurs deja prima etapă, urmează să autorizăm și celulele 2 și 3, să intre într-o normalitate, până la 15-20 ani, cât va fi folosit acest Centru”, a continuat președintele forului administrativ județean.

„Am ajuns la final, suntem în faza de semnare a contractului pentru gestionare a CMID. Cred că este una din cele mai mari realizări din acest mandat, proiectul rezolvă problema gunoaielor din județ pentru următorii 15-20 de ani. (...) A fost una dintre cele mai mari investiții, dincolo de stadion (Cluj Arena – n.r.), Filarmonică (?!?! – n.r.), drumuri județene”, a continuat Tișe, care a trecut apoi la un ton emotiv.

„Am avut nopți dormite pe șantier!”, spune Tișe. Timp de 9 ani a avut când!

„Eu mi l-am luat ca și proiect de căpătâi în acest mandat. Împreună cu domnii vicepreședinți am avut nopți nedormite și chiar dormite pe șantier. Sigur, n-o să ne credeți, dar a fost o muncă infernală din cauza blocajelor pe care le-am avut, cu alunecări de teren, procese, furturi de deal, nu intru în amănunte, că am putea scrie o carte”, a mărturisit, emoționat, Tișe.

Monitorul de Cluj a scris deja „cartea” CMID – un proiect pentru care licitația a fost adjudecată pentru prima oară încă din 2011. După aproape un deceniu, Centrul de Deșeuri nu este încă finalizat, deși valoarea proiectului a crescut de patru ori!, dragi clujeni, lucru recunoscut negru pe alb inclusiv de Consiliul Județean, care ne-a acuzat inițial că prezentăm informații false.

„Finalmente, am ajuns la liman și vă mulțumesc pentru sprijin. Pot spune că această realizare va încununa mandatul nostru, al tuturor, este o chestiune măreață, despre care trebuie să vorbiți cu mândrie. Este un lucru cu care merită să ne mândrim, dincolo de orice spune oricine. Indiferent dacă ne simpatizăm sau nu unii cu ceilalți, pe acest proiect cred că am avut continuitate”, a conchis Alin Tișe.

