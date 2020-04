„Un singur Cluj” a reușit să adune peste 900 de mii de lei într-o singură lună

Cea mai mare parte a sumei, adică peste 625 de lei, s-a adunat cu ajutorul a 34 de sponsori, o altă parte au fost adunați cu ajutorul unor „bilete de solidaritate”, adică din donațiile a 3.780 de persoane cu suflet mare care au dat din puținul lor pentru binele comun. De asemenea, au existat și 18 parteneri care nu au donat bani, însă au ajutat cu diverse servicii, iar valoarea totală a acestor ajutoare a fost de 74.000 de lei.

„Am centralizat nevoile unităților de învățământ, reușind astfel să cartografiem situația reală din teren. Am sprijinit spitalele în deblocarea proceselor de achiziții prin identificarea furnizorilor care pot oferi mărfuri competitive din perspectiva prețurilor și a termenelor de livrare. Am organizat acțiuni de sprijin logistic pentru a acoperi punctual nevoile urgente și am pregătit transporturi internaționale rapide pentru a asigura că echipamentele medicale și dispozitivele medicale ajung în timp util în spitale”, au transmis membrii „Un Singur Cluj”.

Ce au cumpărat cu banii din donații?

Astfel, peste 204.000 lei s-au cheltuit pentru achiziționarea a două aparate de anestezie și ventilație, dar și trei termometre.

Cea mai mare sumă, peste 437 de mii de lei, au fost cheltuite pentru achiziționarea echipamentelor de protecție pentru cei din linita întâi, printre care 20.000 de măști FFP2, 30.000 de măști chirurgicale și 6.600 de viziere.

Voluntarii care muncesc sub umbrela „Un singur Cluj” au reușit de asemenea să construiască spații pentru triaj în mai multe spitale, printre care Oncologic, Neurologie, Județean, Municipal.

Pe lângă asta, au încercat să facă munca celor din linia întâi cât mai ușoară. Astfel au închiriat camere de hotel pentru cazarea a 100 de medici, au oferit mâncare, apă, sucuri, cafea, ceaiuri și cafele personalului medical din județ.

De asemenea, românii care s-au întors în țară și așteptau să intre în carantină au fost ajutați cu alimente, iar cei care au plecat la muncă în străinătate și au așteptat ore întregi să se îmbarce în avioane au primit apă plată la aeroportul din Cluj-Napoca.

Acesta a fost raportul voluntarilor care acționează sub umbrela „Un Singur Cluj” într-o singură lună, iar assta demonstrează cât de mult bine pot face oamenii când lucrează împreună, pentru un scop comun.

