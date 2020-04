Doi tineri clujeni au ridicat sute de oameni în picioare la Românii au talent cu… o poezie! - VIDEO

Ionuț Călin și Tina Suciu sunt doi tineri ca oricare alții. Au joburi full time, au grijile și micile bucurii pe care le au oricare alții. Cei doi însă își dedică timpul literaturii. Însă nu stau ascunși în spatele unor pagini scrise, ci ies în față și își aștern poezia pe scenă.

Poethree, un fenomen început la Cluj

Ceea ce fac ei se numește „spoken word” și este poezie creată cu scopul de a fi reprezentată pe scenă. Deși de multe ori este asociată cu cultura hip-hop, are legături strânse cu povestitul, poezia modernă, reprezentațiile post-moderne și monologurile teatrale.

Spoken wordul este o formă de exprimare puternică, ce atrage public de toate vârstele și din toate zonele socio-culturale. Deși la nivel internațional este o formă de artă destul de cunoscută, în România abia prinde aripi.

Poethree este primul grup de Spoken Word românesc din România. După ei, au mai fost oameni care și-au făcut curaj să încerce această formă inedită de artă.

„Diferența evidentă între spoken word și hip-hop este că noi nu avem un beat, un instrumental în spate”, a explicat Ionuț Călin.

„Versificația e diferită, ritmicitatea e diferită, spoke wordul nu e limitat de o structură anume. Din acest punct de vedere este mai ușor să de joci. Mie așa mi se pare. E diferită de majoritatea hip-hop-ului ca livrare și mesaje. Da, desigur, sunt cântăreți de hip-hop care livrează mesaje sociale, dar spoken wordul are o ritmicitate aparte și o prozodie diferită, mult mai flexibilă”, a completat Tina Suciu.

Tinerii poeți abordează o mulțime de teme, majoritatea poeziilor având legătură cu întâmplări și sentimente din viața de zi cu zi, cu care oamenii din public rezonează. Desigur, locul și timpul spectacolului sunt foarte importante pentru ca spectatorii să poată se simtă cu adevărat poezia.

Ceea ce fac ei nu se rezumă la versuri spuse pe scenă, ci se completează cu conexiunea pe care o fac cu publicul. Scopul lor nu este de a creea o atmosferă generală în care fiecare spectator să se regăsească, ci să abordeze teme care să îi atingă pe fiecare în parte.

Pe scena Românii au talent

Acest tip de artă nu este foarte cunoscut la noi în țară, motiv pentru care tinerii, de când au început să o practice, au făcut tot posibilul să o promoveze. Au participat la evenimente unde în public erau doar câteva persoane, ajungând apoi să fie priviți de sute de perechi de ochi. Însă ei au vrut mai mult, motiv pentru care au decis să participe la Românii au talent. Prima încercare a fost în 2018.

„În 2018 când am fost cu Paul (n.red. Paul Mureșan, un alt coleg din grupul Poethree) sincer era ceva nou, am zis să o facem și pe asta, să o trecem în CV, putem să învățăm destul de multe. Era o scenă pe care nu o atinsesem până în acest punct. Aveam deja evenimente mari în tolbă, dar am zis să vedem cum e să fim priviți de câteva milioane la televizor. Am privit-o ca pe o experiență din care am putea învăța câte ceva”, a spus Ionuț Călin.

Reprezentanția la care jurații s-au ridicat în picioare

Anul acesta Ionuț a decis să încerce din nou, iar de data aceasta a făcut echipă cu Tina. Au lucrat aproape două luni, jumătate din timp alocându-l pentru crearea poeziei, în timpul liber, după serviciu, iar cealaltă parte pentru a crea mișcarea scenică și interpretarea.

„Spoken wordul nu este făcut pentru televiziune, dar este un format care ajută oamenii ori să plece cu un mesaj, fie cu o dorință de exprimare. Și asta merită niște ochi. Am vrut să transmitem un mesaj și emisiunea are ochi pe care i-am împrumutat. Am vrut să atragem atenția asupra unei arte care nu este atât de populară”, a mărturisit Tina.

Poezia lor a expus problemele sociale actuale

„E un subiect greu de abordat și ne bucurăm că am făcut-o într-un mod corect, astfel încât să fie receptat. Tematicile de genul acesta pot cădea foarte ușor în adolescentin, rebel sau în lamentări ieftine. Publicul a reacționat foarte bine, sala s-a ridicat în picioare”, a spus Tina Suciu.

„Nu e un adevăr absolut cum nici nu cred că există altminteri, însă sunt majoritatea lucrurilor care se întâmplă în România, fiindcă în fond aici se fac doi pași în față și patru înapoi, mai stăm degeaba. În jurul acestor lucruri se învârte mesajul. Am expus niște lucruri, a fost bine, publicul a reacționat cum trebuie”, a completat-o Ionuț.

Astfel, într-un mod incredibil, poezia a reușit să ridice o sală întreagă în picioare, dar și pe doi dintre cei patru membri ai juriului.

„Mi-a plăcut foarte mult! Știi ce mi-a plăcut? Că în sfârșit fondul de care vorbim atât de des și pe care îl trăim în fiecare zi capătă o formă care s-ar putea să aibă impact. Mi-a plăcut foarte mult textul și mi-a plăcut cum a fost aranjat. M-a trezit de-a dreptul”, a spus juratul Mihai Petre.

În echipa principală Poethree există trei membri: Ionuț Călin, Tina Suciu și Tudor Ciubotari, iar pe lângă aceasta există și Collective Poethree, un colectiv de tineri pe care cei trei i-au observat, i-au adunat și îi ajută, îi pregătesc, îi ajută să organizeze evenimente pentru spoken word.

