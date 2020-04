Emil Boc: „În luna aprilie ne așteptăm la o scădere mare de venituri”. Cât ar putea pierde Clujul din cauza crizei COVID-19

Primarul Clujului a declarat că se așteaptă la o scădere a veniturilor la bugetul municipiului, în luna aprilie, chiar de trei ori mai mare decât în luna precedentă, din cauza stării de urgență. Astfel, dacă în martie, Clujul a fost păgubit de 7 milioane de lei, luna aprilie ar putea aduce pierderi de peste 20 de milioane de lei din bugetul orașului.

"Resursele noastre cad dramatic în aceste momente. Doar pe martie am avut o scădere de 7 milioane de lei. Aprilie va aduce o scădere de trei ori mai mare, mult mai mult, pentru că restricțiile au intrat gradual în vigoare în România și în consecință, vârful de sarcină al crizei va fi aprilie, din punctul meu de vedere, dacă în luna mai se va încheia starea de urgență și se va reveni la anumite activități. În luna aprilie ne așteptăm la o scădere mare, mare de venituri și vom vedea cum ne vom descurca finaciar. Acum am prioritizat tot ce înseamnă componenta de sănătate publică și de continuare a investițiilor în derulare. Nu am oprit nici un șantier", a declarat Emil Boc, la un post local de radio.

Starea de urgență a păgubit Clujul de 7 milioane de lei, în luna martie

În bugetul Clujului au ajuns în luna martie doar 43 milioane de de lei din cota defalcată din impozitul pe venit, față de 50 de milioane de lei, cât era preconizat.

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat că starea de urgență a adus o pierdere de peste 7 milioane de lei din bugetul local al municipiului, doar în luna martie. Astfel, cota din impozitul de venit aferentă lunii trecute este de 43 de milioane de lei, față de suma de 50 de milioane de lei cât era preconizat să ajungă la bugetul local.

CITEȘTE ȘI