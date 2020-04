Șase tineri din Cluj creează un ventilator pentru victimele COVID-19 - VIDEO

În urmă cu aproape un an, mai exact în data de 7 mai 2019, un șofer a pierdut controlul volanului fiindcă nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, și s-a izbit de un gard. Șoferul de 43 de ani și-ar fi putut pierde viața până la sosirea echipajului de pompieri și a echipajului SMURD de terapie intensivă. Din fericire, în apropiere se afla Ahmed El-Astal, care atunci era student în anul 4 de medicină și făcea voluntariat la ambulanță de trei ani. I-a acordat suportul vital de bază și l-a menținut stabil până la sosirea echipajului SMURD.

Ventilatoare pentru pacienții cu COVID-19

Spiritul de erou care salvează vieți nu l-a părăsit pe Ahmed. Acum, fiind anul 5 la medicină, continuă să facă bine. Astfel, Ahmed El-Astal care se ocupă de partea medicală, împreună cu Răzvan Mihai Crețu, Mihai Părpăriță, Cristi Sulighețean, Flavius Matiș și Daniel Gal, care sunt ingineri, au creat un proiect pe care l-au denumit „Air Up”.

„Ideea a venit în urma unor discuții pe un grup de Facebook unde sunt oameni din toată lumea. Este un ventilator open source, este o idee care a fost lansată și oricine poate să o preia și să îl realizeze. Mulți au preluat proiectul, însă nu a fost pus în practică. Diferența este că noi vrem să îl punem în practică. Primul pas pe care l-am făcut în dezvoltarea acestui proiect a fost analiza soluțiilor deja existente pentru a vedea care sunt nevoile unui astfel de ventilator și cum pot fi îmbunătățite cele care există deja. Am citit studii și cercetari științifice, am studiat alte prototipuri și am analizat produsele deja existente, pentru a ajunge la cea mai bună variantă de ventilator.

Apoi am analizat tipurile de mecanisme funcționale pentru un astfel de ventilator, existând, de altfel, mai multe variante care funcționează. Cel folosit de noi este un Ambu-bag (balon de resuscitare) ca și generator de debit. Acesta este montat pe un cadru, iar apăsarea lui va fi realizată de un mecanism autonom, cu control precis. Avantajul principal al unei astfel de soluții este faptul că acesta nu modifică circuitul de aer, ci utilizează unul deja existent pe piață carea fost testat extensiv pe piață. Sistem de pompare a aerului este folosit de un singur pacient, fiind aruncat după utilizare. Estimăm o utilizare de aproximativ 14 zile.” , a explicat Ahmed pentru Monitorul de Cluj.

Preț accesibil tuturor

Momentan, tinerii se află în faza de cercetare și au pregătit toate detaliile pe care le-au afișat pe site-ul www.airup.ro. Problema este însă că au nevoie de donații pentru a putea realiza prototipul.

Ținând cont că un ventilator costă în jur de 6.000 de dolari în mod normal, scopul tinerilor este să creeze un prototip care să nu depășească suma de 100 de dolari.

„Dorim să creăm acest ventilator care să fie cât de cât ușor de construit și să fie folosit în cazul în care se va pierde controlul asupra acestei pandemii în România. Sunt aproximativ 1.361 de ventilatoare în întreaga țară, iar pentru situația actuală ar fi nevoie de 8.000 de bucăți. Costul mediu al unui astfel de ventilator este de aproximativ 6.000 de dolari. Statul trebuie să fie pregătit pentru a face față cazurilor critice. Din cauza COVID-19, pacienții pot ajunge să nu mai poată respira, de aceea este nevoie să fie intubați și respirația să fie menținută de un aparat. Asta este practic ventilatorul mecanic. Din păcate, statul român nu își permite să achiziționeze atât de multe ventilatoare. Noi vrem să creăm un aparat care să aibă controlul parametrilor de bază al unei ventilații eficiente, dar la un preț mult mai mic. Costul producției va fi 100 de dolari pentru acest aparat. Noi lucrăm acum la al cincilea prototip, sperăm să fie cel final, ca apoi să începem testarea clinică. Ventilatorul va fi controlat printr-o aplicație pe telefon, permițând controlul de la distanță prin rețeaua wi-fi”, a spus Ahmed.

Donații pentru un proiect care va salva vieți

Ahmed a venit în urmă cu cinci ani în Cluj-Napoca pentru a studia medicina. În tot acest timp s-a îndrăgostit de România și vrea să pună în aplicate lucrurile pe care le-a învățat aici la facultate.

„Asta, cred eu, este o răsplată, cel puțin din partea mea. Mă simt obligat să servesc cu ce am învățat până acum țara care m-a crescut, îngrijit și educat; eu, împreună cu acești cinci ingineri. Trebuie să încercăm să îi protejăm pe cei dragi”, a concluzionat studentul.

Acești tineri însă nu pot să ducă proiectul la bun sfârșit fără ajutor. Ei au nevoie de donații pentru a putea realiza proiectul. Cei care doresc să îi susțină, pot să doneze pe www.airup.ro.