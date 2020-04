Voluntarii CERT Transilvania au montat porți de decontaminare la patru spitale

La sfârșitul săptămânii trecute, voluntarii CERT Transilvania au montat prima poartă de decontaminare, cea de la Unitatea de Primiri Urgențe din Cluj-Napoca.

„A fost un sfârșit de săptămână plin de emoții pentru familia CERT Transilvania: am finalizat prima poartă de decontaminare destinată personalului medical și am amplasat dispozitivul la UPU Cluj pentru testare. Ne-am dorit să oferim medicilor o protecție sporită împotriva contaminării cu COVID-19 și da, am reușit! Există o nevoie urgentă de a amplasa astfel de sisteme de decontaminare în toate spitalele din linia întâi și de aceea, începând de astăzi ne vom intensifica eforturile pentru a produce și distribui dispozitivul creat de noi către toate unitățile medicale din Cluj-Napoca și, în măsura capacităților de producție, către spitalele din țară. Aceste porți de decontaminare reduc considerabil riscul de contaminare la dezbrăcarea echipamentului de protecție pe de o parte și la pătrunderea într-o incintă, pe de altă parte.Acest aspect este vital și poate face diferența în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. Pot fi montate atât în interior cât și în exterior”, a transmis CERT.

În această săptămână, membrii CERT Transilvania au mers mai departe și au mai montat trei, la Spitalul Clinic De Boli Infecțioase, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” și la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

„În contextul actual, am lăsat totul și ne unim eforturile pentru susținerea eroilor care luptă pentru noi cu acest inamic - COVID 19. Aceste porți de decontaminare reduc considerabil riscul de contaminare la dezbrăcarea echipamentului de protecție pe de o parte și la pătrunderea într-o incintă, pe de altă parte și pot fi montate atât în interior, cât și în exterior. Așa cum ne spune și numele, Community Emergency Response Team, acum e timpul când e cea mai mare nevoie de noi. Pentru că noi credem cu tărie în puterea binelui, a zâmbetului și a acelui Mulțumesc! spus de omul pe care l-am ajutat. Și acestea sunt suficiente. Urcăm în varf de munte, acolo unde nimeni nu mai ajunge, coborâm în cele mai adânci văi dacă cineva are nevoie de ajutorul nostru, iar acum mergem in spitale. Totul e să aflăm … vom fi cu siguranță acolo”, au transmis cei de la CERT Transilvania.

Conform estimărilor există un număr de 133 de spitale în Transilvania și aproximativ 500 de unități în țară. Costul materialelor este de aproximativ 1.000 lei iar capacitatea de producție este momentan de 50 bucăți pe zi.

„Contăm pe sprijinul vostru pentru a ne proteja medicii! Donează cu cardul pe https://cert-transilvania.ro/donations/ sau prin transfer bancar în contul Asociației CERT-Transilvania RO36BTRL01301205109280XX , cu mențiunea #SOLIDARI . Arată că îți pasă!”, au transmis voluntarii.

