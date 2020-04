Își poate asigura România necesarul de alimente? La ce produse avem probleme

Europarlamentarul Daniel Buda, președintele organizației județene PNL Cluj, a declarat că România are capacitatea de a acoperi necesarul de alimente pentru populație, cu excepția acelor fructe și legume care nu cresc pe teritoriul țării din cauza climatului.

"Vreau să dau un mesaj foarte clar tuturor românilor, și anume că România are capacitatea de a acoperi necesarul de alimente aș putea spune aproape pe toate categoriile de alimente, mai puțin la banane, portocale, lămâi și așa mai departe", a afirmat eurodeputatul clujean.

Cerere mare, ofertă mică la cartofi și la carnea de porc

Daniel Buda a arătat că sunt câteva categorii de alimente cu o cerere foarte mare în România care au fost importate în ultima vreme, printre care se numără cartofii sau carnea de porc, însă guvernul a reușit să ia măsuri, astfel încât aceste probleme să fie remediate.

"Chiar dacă pot să fie dificultăți pe anumite sectoare, și ieri am avut o discuție cu cineva de la minister legat de producția de cartof, pentru că la români, cartoful este a doua pâine, am avut niște fluctuații de preț destul de mari, dar sigur că se vor lămuri și aceste chestiuni. Discuția a fost de a ajuta cultivatorii de cartofi să poată să însămânțeze o cantitate cât mai mare, astfel încât să ne putem asigura autonomia sau independența de importuri în zona de cartofi, pentru că, din păcate, România a importat la un moment dat foarte mulți cartofi. Mai suntem deficitari pe ceea ce înseamnă carnea de porc, pentru că s-a conjugat această perioadă cu pesta porcină africană. Și acolo am avut discuții cu cei de la minister să facem niște importuri din Germania și din Polonia", a adăugat acesta.

Europarlamentarul a arătat însă că restricțiile de circulație impuse pentru prevenirea răspândirii coronavirusului nu afectează transportul de marfă în statele membre ale UE.

„S-au stabilit la nivelul Uniunii Europene niște culoare prin care alimentele, fructele, legumele, să poată circula liber în continuare", a afirmat Daniel Buda.

"Fermierii să își continue activitatea"

Parlamentarul european a transmis un mesaj agricultorilor și fermierilor din România, să își continue activitatea în această perioadă, afirmând că au fost făcute demersuri la nivelul Comisiei Europene care să sprijine aceste sectoare.

„Am un mesaj foarte clar pentru fermieri: ei trebuie să își continue activitatea și aici apreciez eforturile ministrului Adrian Oros, pe care le face pentru a ține mai departe sistemul agricol “pe linia de plutire”, pentru că scăpăm de virus, dar trebuie să avem ce să punem pe masă după. (...) S-au făcut demersuri către Comisia Europeană să ne permită să plătim niște avansuri mai consistente, începând cu 15 septembrie, înainte de data stabilită până acum, în noiembrie", a mai spus Daniel Buda.

