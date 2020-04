În plină pandemie COVID-19, directorul clujean al Loteriei Române vrea jocuri loto online

În contextul actualei crize provocată de epidemia de COVID-19, cu consecinţe importante asupra întregii economii româneşti, Loteria Română consideră ca fiind „imperios necesară urgentarea implementării jocurilor loto online”, proiect care făcea parte din strategia managementului actual al companiei încă dinaintea apariţiei acestei situaţii fără precedent.

În acest sens, Loteria Română colaborează cu Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru implementarea, în cel mai scurt timp posibil, a jocurilor loto online. Autoritatea pentru Digitalizarea României funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.

„Implementarea jocurilor loto online a fost încă de când am preluat mandatul de director general, la începutul lunii ianuarie a acestui an, unul dintre cele mai importante obiective ale managementului actual al companiei. Avem convingerea că introducerea acestei modalităţi de participare la jocurile loto este o facilitate aşteptată de mulţi ani de toţi jucătorii noştri, cărora dorim să le mulţumim pentru fidelitate şi pentru încrederea demonstrată de-a lungul anilor. Trebuie să recunoaştem faptul că, din păcate, s-a întârziat mulți ani, în raport cu nevoile şi asteptările jucătorilor şi ale evoluţiei pieţei de profil, iar lipsa de acţiune şi de luare a unor decizii la momentul potrivit îşi arată acum, mai mult ca oricând, efectele negative. În acest context, am decis urgentarea demersurilor de implementare a jocurilor loto online, începute de managementul companiei încă dinaintea declanşării acestei situaţii de criză. Așa cum am convenit cu reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României, cărora doresc să le mulţumesc şi pe această cale pentru deschiderea de care au dat dovadă încă de la început, vom implementa aceasta noua modalitate de joc, etapizat, în cel mai scurt timp posibil. În felul acesta Loteria Română va face un pas extrem de important în dezvoltarea sa viitoare”, a declarat Sebastian-Iacob Moga, director general al Companiei Naţionale „Loteria Română” SA.

„În ultima perioadă, specialiştii noştri au sprijinit modernizarea prin informatizare/digitalizare a mai multor instituţii publice, contribuind astfel la un salt calitativ al modului în care acestea operează și își desfășoară activitatea. În acest sens, colaborarea pe care o avem cu Loteria Română pentru implementarea etapizată a jocurilor loto online reprezintă un proiect important, având în vedere faptul că este vorba despre una dintre cele mai vechi instituţii româneşti, al cărei principal obiectiv este acela de a contribui la finanţarea obiectivelor de interes naţional. Suntem onoraţi că ne aducem contribuţia la implementarea unui proiect aşteptat de mulţi români, de a cărui reuşită depinde, în bună măsură, redresarea uneia dintre cele mai importante companii naţionale, după această criză pe care o traversează întreaga economie românească. Împreună cu întreaga echipă de specialişti şi colaboratori ai Autorităţii pentru Digitalizarea României, avem convingerea că acest proiect va fi încă o reuşit”, a declarat Sabin Sărmaş, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

