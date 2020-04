Tablete pentru elevii clujeni. Primăria alocă bani pentru cumpărarea a 1.678 de dispozitive

Primăria Cluj-Napoca va aloca bani școlilor din municipiu pentru achiziționarea a 1.678 tablete, care vor fi date elevilor care nu dețin deja computer, laptop sau tabletă.

"Lansăm proiectul intitulat „Educație digitală pentru toți elevii din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca”. În acest moment, în condițiile în care cursurile școlare sunt suspendate și în condițiile în care, pe viitor, tot mai multe activități educaționale se vor desfășura pe platforme digitale, am luat decizia de a asigura fiecărui elev din acest oraș posibilitatea de a studia în manieră digitală. În municipiul Cluj-Napoca avem 37.538 de elevi în total, de la clasa 0, până la clasa a 12-a, aici nu intră învățământul special și învățământul postliceal care nu sunt în competența primăriei. Din numărul total, am făcut un inventar, școală cu școală și clasă cu clasă și avem 1.678 de elevi care nu dețin computer, laptop sau tabletă, care nu au acces minimal la învățământul digital. Am luat decizia de a-i sprijini pe aceștia să aibă și ei șansa să învețe în manieră digitală. Educația trebuie să fie inclusivă, adică să aibă acces toți elevii", a declarat primarul Clujului, Emil Boc, într-o conferință de presă.

Investiție de 1,2 mil. lei, bani din bugetul local

Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 1,2 milioane de lei, suma alocată pentru o tabletă fiind de maxim 750 de lei. Consiliul Local urmează să aprobe mâine suma de 348.241 școlilor din municipiu, restul banilor existând deja în bugetele unităților școlare.

"Voi convoca mâine o ședință de consiliu local pentru a aloca școlilor suma necesară pentru achiziționarea de tablete pentru cei 1.678 de elevi din Cluj-Napoca. Tabletele costă 1.259.500 de lei, adică 261.000 de euro. Acesta este efortul financiar pe care trebuie să îl facă municipiul Cluj-Napoca astfel încât toți elevii să aibă acces la învățământ digital. Mâine vom aloca școlilor 348.241 de lei, pentru că restul de 911.259 deja acești bani îi au în bugetele școlilor și pot să îi utilizeze pentru a cumpăra tabletele. M-am consultat cu cei de la departamentul de Informatică și cu doamna inspector școlar Marc și am căzut de acord că configurația minimală pentru o tabletă de 10 inch trebuie să fie de 16 GB memorie stocare și 2 GB memorie de RAM. Costul unei tablete este de maxim 750 de lei", a mai arătat edilul.

Tabletele, înapoiate în clasa a 12-a

Tabletele vor fi distribuite elevilor cel mai probabil în săptămâna de după vacanța de Paște, acestea fiind predate pe baza semnăturii și înapoiate școlilor când elevii părăsesc unitatea de învățământ. Tabletele vor fi folosite și după sfârșitul stării de urgență.

"Regimul tabletelor va fi exact ca acela a unor manuale, vor fi considerate obiecte de inventar. Elevii le primesc pe semnătură, iar la sfârșitul școlii, în clasa a 12-a, predau tableta elevii ca și orice manual pe care îl au în primire", a mai spus primarul.

