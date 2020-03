Emil Boc: Sunt sub 35 de pacienți cu coronavirus din Cluj la Spitalul de Boli Infecțioase

Edilul a dat asigurări că medicii au situația sub control, iar numărul cazurilor pe infectare în județul Cluj nu a crescut alarmant. Mai mult, Emil Boc a spus că nu există pacienți din județul Cluj la terapie intensivă.

"Pe ce înseamnă județul Cluj, nu vă pot da detalii pentru că nu vreau să încalc disciplina militară stabilită. Autoritățile statului au aceste informații și vreau să vă spun că este un număr cu mult sub 50 de persoane din județul Cluj care sunt la Spitalul de Boli Infecțioase. Situația este încă sub control, nu sunt persoane în stare critică, nu au nevoie de terapie intensivă sau de ventilație. Partea plină a paharului este că pacienții nu sunt într-o situație critică. Mai multe date se comunică de la nivel central, aceasta este disciplina militară care se aplică în situații de urgență și vi se comunică aceste date periodic, oficial. Numărul nu a crescut alarmant. Sub chiar sub 35, ca să ne apropiem și mai mult", a arătat edilul clujean.

Precizările primarului vin în contextul în care, la nivel național s-a dispus ca niciun prefect să nu mai comunice situația bolnavilor din fiecare județ, fiind comunicate doar datele de la nivel național, de către Grupul de Comunicare Strategică.