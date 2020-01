Pansamente pentru trafic. Străzile din Apahida se lărgesc, blocurile vor avea maximum 5 etaje

Grigore Fati, primarul comunei Apahida, a declarat că mai multe străzi din centrul comunei Apahida se vor lărgi, iar pentru descongestionarea traficului au început lucrările la cea de-a doua bandă la podul Dezmirului. Mai mult, administrația locală nu va permite construcția de blocuri cu mai mult de 5 etaje.

Fati recunoaște că toate aceste măsuri sunt „baloane de oxigen”, iar singura măsură care va duce la rezolvarea problemei traficului va fi centura metropolitană.

„La Apahida avem aproape gata studiul de fezabilitate pentru modernizarea tramei stradale. În zona centrală vrem să mai lărgim un pic străzile, să modernizăm trotuarele, să amenajăm, acolo unde strada permite, zone verzi și va arăta altfel. Mă refer aici la străzile Republicii, Decebal, Avram Iancu. Avem canalizare, am schimbat în urmă cu 4-5 ani conductele de apă și nu ar mai fi alte probleme, putem amenaja așa cum trebuie să facem o zonă frumoasă”, a spus Fati, miercuri, la un post de radio.

Fără blocuri de 10 etaje

Dacă la Cluj-Napoca investitorii au intenția să construiască blocuri de 25 de etaje (Calea Florești) sau 40 de etaje (zona Cora), în Apahida există restricții drastice.

„Apahida are mai multe constrângeri în ceea ce privește dezvoltarea pe verticală. Două sunt date de restricțiile venite din partea Aeroportului Cluj-Napoca și din partea aeroclubului Traian Dârjan. În Apahida nu prea avem zone unde să se poată construi mai mult de P+4 etaje. În noul PUG vom face o delimitare clară între zonele de blocuri, unde se pot construi blocuri, și zonele unde se pot construi până la P+2 etaje. Nu este ceea ce vrea fiecare cetățean și nici ceea ce vreau eu pentru că avem aceste constrângeri. Noi încercăm să ținem construcțiile la P+4, P+5 maxim. Avem o singură tentativă, pentru că nu avem un PUZ, în zona centrală din Apahida un investitor a vrut să construiască un bloc de 10 etaje, apoi a revenit la 7 etaje. Eu i-am spus că dacă vrea să construiască rapid trebuie să meargă la P+5 și nu atât de vedere al înălțimii, al numărului de apartamente, cât din punct de vedere al traficului avem constrângeri. Pentru că în PUG-ul nou, noi acordăm o mare importantă căilor de comunicații. Va produce multe neplăceri. Pe lângă cele două benzi de centură care sunt prinse la proiectul comun (n. red. centura metropolitană), noi avem mai multe căi de comunicații. Se va finaliza și cea de-a doua bandă la podul Dezmirului, se va mai descongestiona puțin traficul, au început deja lucrările, dar e doar un balon de oxigen, nu e rezolvarea situației. Situația se va realiza cu cele două benzi la centura metropolitană”, a mai spus primarul din Apahida.

Planuri mari: toate străzile asfaltate

Pentru 2020, conducerea Primăriei Apahida speră ca pe toate străzile să existe canalizare și asfalt.

„La nivelul lui 2012 aveam undeva la 6 kilometri de drumuri și străzi asfaltate. În momentul de față ajungem la 60 de kilometri executați și 5-6 kilometri de canalizare. Cred că ne apropiem, după ce finalizăm lucrările la Pata, fără Câmpenești, ajungem la 80 de kilometri de rețele de canalizare. Au venit mulți investitori, am fost în teren, am discutat cu cetățenii, nu putem să asfaltăm în câțiva ani toate străzile. Avem undeva la 170 de kilometri de drumuri și străzi în comuna Apahida fără cele de câmp. Este mult de lucru. Pe Dezmir avem zona Trandafirilor, Toamnei, lucrăm la canalizare. Se lucrează la proiectare în momentul de față. Am pus canalizare mai puțin pe străzile private. Am luat o decizie și deja se pune în practică, acolo unde avem pe drumul public canalizare, degeaba dorește să ridice casă cu fosă septică, nu vom mai accepta decât cu branșare la canalizare. Este treaba investitorului imobiliar, a cetățeanului care dorește să-și construiască casa. Nu vom mai da autorizații cu fose septice. La Apahida sperăm să încheiem canalizarea pe toate străzile, avem probleme tehnice chiar la drumul național, căutăm soluții, dar în rest, aproape toate străzile vor fi canalizate și asfaltate. Vrem să dăm în folosință grădinița până în vară”, a conchis Fati.