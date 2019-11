Mi-e Dor de Tine, de la Londra! Instalația de pe podul Elisabeta a fost aprinsă în capitala Angliei

„Anul trecut am construit pentru Lights On Romania o instalație de lumină intitulată simplu «Mi-e Dor de Tine». A fost una dintre cele mai fotografiate din întregul circuit. Pentru că ne-am dat seama de atunci că înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre voi. Când am văzut însă postările voastre și am numărat share-urile care aveau tag-uite persoane departe de casă, am realizat însă ce înseamnă pentru cei mai mulți”, a dezvăluit Andi Daiszler.

Instalația a devenit un motiv în plus de a ne gândi la cei aflați departe, la soți, iubiți, la frați, la părinți, la copii, la colegi și prieteni. Astfel, membrii echipei Lights On Romania au decis să nu permanentizeze instalația de pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca, ci să o trimită acolo unde ea poate aduce mai multă alinare celor care o văd și o înțeleg, la Londra.

„Știm că aprinderea instalației nu stinge dorul. Totuși, poate pentru o secundă, scurtează distanța dintre noi și cei dragi nouă care au plecat să-și caute/găsească locul altundeva. Din Londra, cu dragoste și dor!”, este mesajul Asociației Daisler. „Mi-e Dor de Tine” va fi expus la Londra între 7 noiembrie 2019 și 26 ianuarie 2020, la Canary Wharf – Middle Doc.