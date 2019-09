Primăria Aiton luptă cu scăderea populației. Oferă teren gratuit tinerilor, dar legea dă bătăi de cap

Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton, a venit cu o ofertă de nerefuzat în anul 2014, când deja prețurile terenurilor începuseră să crească în Cluj-Napoca.

Ofertă pentru tineri

Cei care doreau să fie aproape de un oraș în dezvoltare, dar să nu se înghesuie în Florești, puteau să primească parcele gratuite de 900 sau chiar 1.100 de metri pătrați pentru construirea unei case cu grădină. Singura condiție pe care trebuiau să o îndeplinească era să se stabilească în Aiton. Terenul de 12 hectare provine din fosta păşune a localităţii şi ajunge pentru ridicarea a 50 de case, a unui loc de joacă, dar şi a unei grădiniţe.

Această decizie a administrației locale a venit din cauza scăderii populației cu până la 70% în ultimii 50 de ani.

Vestea a fost bine primită atât de tineri care se gândesc că viața la țară, la 15 minute de Cluj-Napoca este o idee bună, dar și de locuitori, care ar vrea să nu fie doar pensionari la ei în localitate.

Probleme legislative

Imediat ce anunțul a fost făcut, tinerii au început să depună cereri pentru teren. În acel moment, însă, administrația locală s-a lovit de o problemă legislativă pe care abia acum reușesc să o soluționeze.

„Mă tot chinui și am reușit, în sfârșit, să introduc în intravilan și să punem la punct o parte din loturile pe care le repartizăm pentru tineri. Au venit foarte mulți tineri, dar există un mare impediment în legislația noastră, ca de obicei. E vorba de legea 15/2003 care privește acordarea de sprijin tinerilor pentru construirea de locuințe, dar la articolul 4.1 spune că cererea pentru atribuirea terenului se depune la Consiliul Local al localității în care solicitantul își are domiciliul. E cel mai mare impediment pe care îl avem la ora actuală. Am și repartizat, avem și la Rediu, vor fi spre toamnă și în Aiton, dar e cam greu, fiindcă noi în comună avem puține familii tinere, ca majoritatea localităților de la țară, iar cei care vor să vină din oraș nu au domiciliu”, a spus Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton.

Un nou PUZ

Ca soluție pentru problema existentă, pentru ca tinerii să primească terenul fără să fie nevoie să aibă domiciliul în Aiton, primăria lucrează la un nou PUZ.

„Am inițiat și lucrăm la ora actuală la un PUZ pentru 40 de parcele în localitatea Aiton, care deja sunt în intravilan, sunt pregătite, numai să iasă PUZ-ul, care vor fi scoase la licitație pentru concesionare și se va concesiona pe o perioadă de 49 de ani. Interesul nostru este să le oferim, nu să scoatem bani. Dar, după ce se va construi casa, va exista și posibilitatea să fie cumpărat terenul definitiv”, a adăugat primarul.

Condiții bune

Dacă viața la țară poate să pară lipsită de condiții, nu este cazul comunei Aiton. Există apă curentă, gaz și drumuri asfaltate.

„În comună avem apă, avem gaz, suntem cu proiectul finalizat de canalizare care va fi realizat prin masterplanul de extindere a rețelei de apă și canalizare Turda. Avem drumuri, avem trei ieșiri, drumul spre Tureni este asfaltat, drumul spre Vâlcele-Rediu e asfaltat, spre Gheorgheni asfaltat. Deci avem și infrastructură, zic eu, bună, suntem aproape de Cluj. Sperăm ca în toamnă, când se finalizează PUZ-ul pentru zona Aiton, acolo să scoatem și la licitație parcelele, ca să putem să dăm și celor care nu au domiciliu”, a concluzionat Nicolae Făgădar.

Casetă: Ce criterii trebuie să îndeplinească tinerii

solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soția. În situația în care cererilor ambilor soți sunt eligibile se ia în calcul, ca dată a depunerii, cererea cea mai favorabilă și se conexează dosarele; solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (impliniți) și 35 de ani (neîmpliniți) la data depunerii solicitării; solicitantul să aibă cetățenie română; solicitantul să nu dețină sau să nu fi deținut singur sau împreună cu soțul respectiv soția, o locuintă sau un teren destinat construirii unei locuințe;