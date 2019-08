Slalom printre gropi pe drumul judeţean 161 C Iclod-Aluniş VIDEO

Președintele PSD Cluj, Horia Nasra spune că în zonă trebuie să se facă slalom printre gropile de pe carosabil.



„DJ 161 C, drum care leagă tranzitează Iclod şi Aluniş, este o cursă cu obstacole pentru şoferii din zonă sau un concurs de slalom printre gropile din drum.

Reabilitarea drumului a fost promisă anual de executivul Consiliului Judeţean Cluj şi pe alocuri, drumul a fost reabilitat pe hârtie, cârpit în practică. Cert este că în fiecare zi, pentru şoferii din Iclod, Aluniş şi cei din zonă, drumul este un adevărat coşmar, o sursă de nervi şi în definitiv o cheltuială în plus la service-urile auto.... Domnule Alin Tişe, aţi circulat pe DJ 161 C Iclod-Aluniş?” a declarat deputatul Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Consiliul Județean Cluj a anunțat în luna iulie a anului trecut că pe drumul judeţean DJ 161C Iclod – Aluniş – Corneni au demarat şi se află în plină derulare ample lucrări de modernizare.

Lucrările aveau ca scop reabilitarea căii de rulare începând de la fundaţie, în profunzimea drumului, până la aşternerea de covor asfaltic în două straturi, respectiv binder şi strat de uzură. În acelaşi timp, investiţia ar fi trebuit să includă și realizarea de acostamente, şanţuri şi podeţe, marcaje şi semnalizare rutieră.

„S-au făcut doar niște cârpeli. Oricine poate să meargă pe acolo să vadă. Nu am exclusivitate pe dezastrul drumului. Eu am filmat într-o zonă cât de cât. Nu e nimic acolo. E un drum praf, ciuruit. Cred că ultima reabilitare din zonă a fost făcută în urmă cu douăzeci de ani. E dezastru total”,