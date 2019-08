Danileț nu o vrea pe Gîrbovan ca Ministru al Justiției

Judecătorul Cristi Danileț a publicat pe o rețea de socializare o serie de întrebări prin care dorește să arate de ce Dana Gîrbovan nu ar fi potrivită pe postul de ministru al Justiției.

„Pun niște întrebări la care tot eu răspund:

- dacă nu ai condus o instituție sau măcar un departament al unei instituții în viața ta, cum ai putea conduce un minister?

- dacă ai dat examen din dreptul familiei și rezolvi litigii de muncă, cum ai putea să conduci lupta împotriva corupției și traficului de persoane?

- dacă de două ori colegii magistrați te-au respins când ai candidat ca membru CSM, cum poți să mai spui că reprezinți interesele magistraților?

- când mai ai 7 ani până să îți închei oficial cariera de magistrat, oare cum poți sa dai cu piciorul la asta pentru un post politic de cel mult 1 an?

- când tu urmărești ocuparea unui post politic în stat, cum poți să conduci timp de ani de zile o asociație de magistrați care are în statut prevederi vizând separarea de politic?

- când tu refuzi să spui câți membri are ONG-ul din care faci parte, cum ai putea să conduci un minister care va trebui să fie exemplu de respectare a legii informațiilor publice și a celei privind transparența decizională?

- când afirmi că magistrații ar putea fi acoperiți și că declarațiile lor anuale și autentice sunt insuficiente, reproșand membrilor CSM ca nu dezvăluie informații clasificate, cum ai putea face parte din CSAT unde se folosesc doar asemenea informații?

- când ai criticat organisme europene și ai negat caracterul obligatoriu al angajamentelor internationale, cum vei putea da ochii cu experții europeni și să pui în aplicare conținutul MCV?

- când o televiziune e patronata de un condamnat penal care duce o cruciadă antimagistrati și antijustitie, cum poți apărea acolo și accepta să fii susținută de acel trust de presă?

- când ai susținut legi antijustitie, împotriva avizului negativ al CSM și a opiniei a 4000 de magistrați asumata individual plus a 500 de adunări generale ale instantelor și parchetelor, cum ai putea (cel puțin) să prezervi reforma justiției?

- când primești telefoane de la oameni politici din conducerea statului și negociezi funcții, cum mai poți să pretinzi ca ești magistrat independent?

- când ți se oferă un post politic în ședința de partid, cum poți să crezi că vei avea independență ca ministru?

Însă accept că trăim în țară tuturor posibilităților, așa că răspund tot eu: Pentru că pot!, a scris Danileț.