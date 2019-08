După ce în 2015 a cumpărat pentru Poliție o motocicletă inutilă, CJ dă 36.000 € pe “tehnică modernă pentru combaterea criminalității”. Pentru Spitalul din Borșa, dublu, dar insuficient

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a solicitat de la Consiliul Județean bani pentru finanțarea următoarelor proiecte: “Asistență tehnică modernă pentru lupta împotriva criminalității la nivelul județului Cluj” -90.000 lei, “Împreună pentru siguranța clujenilor”-50.000 lei și “Eficientizarea intervenției polițiștilor în cazurile de violență în familie înregistrate la nivelul județului Cluj”-30.000 lei.

Banii au fost deja aprobați de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), condusă de consilierul judeţean Călin Tuluc (PNL), astfel că forul județean se pregătește de rectificarea bugetului pe 2019.

170.000 de lei (peste 36.000 €) va primi Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, “în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate civică”, susține Consiliul Județean.

76.000 de euro pentru Borșa

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa a solicitat Consiliul Județean Cluj suplimentarea bugetului pe anul 2019 cu suma de 360.000 lei pentru obiectivul de investiții „SF Construire Pavilion”.

În ultimele zile, Spitalul de la Borșa a fost în centrul unui scandal de proporții după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a filmat în ce condiții inumane trăiesc bolnavii. „Nu am văzut așa ceva niciodată, nicăieri, în niciun film horror! 179 de bolnavi cu probleme psihice înghesuiți în camere insalubre, într-o clădire veche de 200 de ani. 22 de bolnavi într-o cameră. Un infern al mizeriei cu neputință de descris în cuvinte (...) Bolnavii psihici sunt tratați mai rău ca animalele. Nu am văzut în viața mea atâta mizerie și dezumanizare (...) Pacienții din acest lagăr, fac baie în curte sau în niște băi care seamănă cu cele de la Auschwitz! Iarna, încăperile cu tavan ciuruit, care s-a prăbușit în capul bolnavilor de mai multe ori, sunt încălzite la sobele de teracotă, vechi. Geamurile sunt praf și pulbere. Vă imaginați cum trece iarna pentru acești bolnavi? Satul în care se află Spitalul Groazei se află la 36 de kilometri de Cluj, în localitatea Borșa, un sat uitat de lume care nu are sistem de canalizare”, a mărturisit deputatul.

Motocicletă BMW pentru merite deosebite la IPJ

În 2015, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a primit o motocicletă BMW în valoare de 30.000 de euro achiziţionată de către Consiliul Judeţean Cluj, asta după ce, în anul 2013 CJ Cluj a mai achiziţionat două autospeciale Dacia Duster tot pentru pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj pentru care a plătit aproximativ 30.000 de euro. Reamintim că în 2015 din arestul IPJ au evadat patru deţinuţi periculoşi.

Cine mai primește bani la rectificarea bugetară

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a solicitat suplimentarea bugetului pentru anul 2019 cu suma de 12.500 lei, deoarece “fondurile necesare pentru externalizarea serviciilor salvamont aferente formației Vlădeasa sunt insuficiente până la sfârșitul anului”

Opera Națională Română a solicitat un sprijin financiar în sumă de 120.000 lei pentru proiectul spectacol ”La Operă”

277.500 lei pentru Asociația Centrul Cultural Clujean

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a solicitat suplimentarea bugetului pe anul 2019 cu suma de 1.768.000 lei