Cartierul de locuințe promis de Emil Boc în Borhanci și Spitalul Pediatric al Consiliului Județean, îngropate de alunecările de teren?

Municipalitatea clujeană a publicat Planul urbanistic zonal (PUZ) pentru Borhanci, unde are în vedere construirea de locuințe și dotări, şcoală, grădiniţă, creşă, centru de cartier, parcuri etc.

Planul Urbanistic Zonal are în vedere reglementarea unui teren cu suprafața de 77,69 hectare. Pe acest teren se dorește organizarea rețelei stradale și reglementarea modului de utilizare a terenului pentru constituirea unei zone de locuințe individuale cu dotările publice aferente, precum și includerea, pe o suprafață de circa 7 hectare a unui spital monobloc de pediatrie.

Zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal are suprafața de 817.682 mp, delimitată fiind de strada Gheorgheni și strada Bicaz (la nord), strada Borhanciului (la sud) și drum de exploatare (la vest). Terenul se află în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, în sud-est, cartier Borhanci.

În această zonă se află fostul sat aparținător al municipiului Cluj-Napoca cunoscut sub denumirea de Colonia Borhanci.

Accesibilitate bună, risc de alunecări de teren

“Pe terenul ce face obiectul PUZ au existat și în trecut tentative de urbanizare, mai multe documentații de urbanism tip PUZ sau PUD fiind aprobate pe acest teren în ultimii 20 de ani. Terenul ce face obiectul studiului e oportunitate este situat în sud-estul municipiului Napoca, în cartier Borhanci, având acces atât dinspre strada Borhanciului, cât și dinspre nord (cartier Sopor). Accesibilitatea terenului este una bună, legătura cu municipiul Cluj-Napoca fiind realizată prin intermediul străzii Borhanci (3 kilometri de cartierul Gheorgheni). De asemenea, legătura cu localitățile Apahida și Feleacu se poate realiza prin intermediul centurii ocolitoare Apahida-Vâlcele, aflată la 2 kilometri”, arată arhitecții.

Cu excepția parcelei pe care se află școala veche (2.150 mp), terenul este neconstruit, având în prezent utilizare agricolă – circa 77 hectare sunt încadrate ca pășune, iar aproximativ 0,5 hectare sunt încadrate ca fiind teren arabil. În afară de clădirea școlii vechi, parcela nu mai prezintă alte construcții cu caracter permanent.

O expertiză geotehnică realizată în a doua jumătae a anului 2018 a confirmat riscul la alunecări de teren (risc mediu-mare pentru aproape întreaga suprafață a terenului), dar cu toate acestea, arhitecții susțin că “este considerată oportună realizarea investiției”.

“Din punct de vedere geologic, prezența argilei și turbei pot crea probleme în ceea ce privește fundarea. Terenul ce face obiectul PUZ se află pe o pantă medie de 10%. Municipalitatea va trebui să aibă în vedere reducerea numărului de construcții amplasate pe zonele cu risc foarte mare de alunecări de teren. Accesul carosabil se poate realiza, în prezent, fie dinspre sud (strada Borhanci), fie dinspre nord (străzile Bicaz și Gheorgheni). Pe teren au fost identificate mai multe drumuri de exploatare a căror lățime este insuficientă – traseele acestora ar putea fi însă preluate parțial, ținând cont că majoritatea au panta suficient de mică pentru a permite organizarea rețelei stradale în jurul lor. Parcela beneficiază de existența rețelelor de distribuție a energiei electrice, de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de gaze naturale, existente pe străzile adiacente. Principala problemă este reprezentată de zonele cu risc mediu și mare de alunecări de teren. Vegetația existentă este degradată, fiind necesară amenajarea unor spații verzi de calitate în cadrul viitoarei intervenții”, mai spun proiectanții.

Potrivit documentelor, Planul Urbanistic Zonal va ține cont de următoarele condiționări:

Reglementările din Planul Urbanistic General – zonă de urbanizare în care, pe lângă reglementarea zonelor de locuit, este necesară prevederea unor spații verzi cu acces public, a unor servicii și dotări de interes public. Necesitatea de a respecta profile minime stradale – 15 m.

Caracteristicile naturale ale terenului – panta și riscul la alunecările de teren, ce limitează posibilitățile de organizare a rețelei stradale și de construire pe terenul studiat

Dimensionarea dotărilor de interes public propuse în conformitate cu numărul total de parcele cu funcțiune de locuire (documentația propune minim 178 parcele cu suprafața de 300 mp. ce ar urma să fie concesionate tinerilor căsătoriți)

“PUZ-ul va avea în vedere schimbarea de destinație a terenului, din utilizare agricolă în utilizare rezidențială. Propunerea va trebui să țină cont și de faptul că zona este susceptibilă la alunecări de teren (risc foarte mare). Se va avea în vedere lărgirea străzilor existente (15 metri lățime pentru circulații dublu sens, iar în cazul străzii Borhanci - 18 metri lățime), precum și strada propusă a face legătura între străzile Borhanci și Gheorgheni ce va avea o lățime de 21 metri (trotuare de 3 metri și câte două benzi pe sens: una pentru autobuze și biciclete și una pentru automobile)”, arată documentele Primăriei.

Dotările zonei

Suprafață locuințe în zone mixte – 40.500 mp

Număr estimat de locuințe zona mixtă – 540

Număr total locuințe estimat – 1.311

Populație totală estimată - 3.278

Suprafață minimă dotări creșă – 750 mp

Suprafață minimă dotări grădiniță – 4.280 mp

Suprafață minimă dotări școli – 9.600 mp

Suprafață minimă dotări dispensar – 1.500 mp

Suprafață minimă de spațiu verde cu acces public – 26 mp/locuitor

Suprafața minimă estimată pentru dotările de interes public este de circa 1.61 hectare

Investiții suportate de către administrația publică locală:

Sistematizarea verticală a terenului

Realizarea circulațiilor propuse

Realizarea infrastructurii tehnico-edilitare

Amenajarea terenurilor și construirea dotărilor propuse: o creșă, două grădinițe, două școli, un dispensar

Construirea spitalului de pediatrie (Consiliul Județean – teren cu suprafața de 6,96 hectare)

Amenajarea spațiilor verzi (terenuri de sport/locuri de joacă - suprafață 12,18 hectare)

Fără mall-uri

Utilizări interzise:

Supermarket, hypermarket, mall, activități poluante, depozitare en gros, ansambluri monofuncționale rezidențiale, locuire de tip individual etc

Regimul de înălțime nu poate depăși 2S+P+3, iar înălțimea maximă admisă a viitoarelor clădiri nu va depăși 16 metri.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

“Suntem cu butonul pe masă să apăsăm declanşarea construcţiei cartierului de locuinţe din Borhanci. Dar la fel ca şi cei care mai au proiecte de investiţii în Borhanci, aşteptăm lărgirea străzii pentru că pe studiul de trafic fără acest lucru nu se poate aproba proiectul. Adică, am făcut solicitare la Guvern de a prelua o suprafaţă de teren care să ne permită lărgirea la patru benzi a străzii Borhanci (...) Nu puteam fi ipocriţi cu clujenii, cu cei care doreau să investească în zona Borhanci, să spunem că Primăria nu ţine cont de faptul că avem nişte studii de trafic care arată că intersecţia Borhanci – Brâncuşi – Fagului – Romul Ladea este peste 100% şi, până când nu se realizează o soluţie alternativă, le compromitem calitatea vieţii şi la cei care locuiesc acum în Borhanci. A face un cartier de locuinţe pe 75 de hectare înseamnă un trafic suplimentar”.

Sensul giratoriu de la intersecția Fagului-Romul Ladea-Borhanci-Brâncuși este deja o poveste fără sfârșit. Primăria Cluj-Napoca a fost întrebată încă din 2015 despre acest sens giratoriu, dar răspunsul a fost că nu deține teren. În ultimul an, Emil Boc s-a lăudat cu lărgirea intersecției Brâncuși-Borhanci și cu deschiderea USAMV-ului.

În ianuarie 2019, Primăria Cluj-Napoca a primit un răspuns negativ de la Guvern în ceea ce privește transferul terenului aparținând USAMV în proprietatea municipalității, care a promis un sens giratoriu și extinderea străzii Brâncuși pentru a se da undă verde construcțiilor.

“Legat de sensul giratoriu de la intersecția Fagului-Romul Ladea-Borhanci-Brâncuși am primit un răspuns negativ din partea Guvernului în ceea ce privește terenul de la USAMV, pentru că USAMV, astăzi, are doar un drept de administrare, iar acel teren intră sub incidența unei legi speciale pentru că e stațiune pomicolă de cercetare și spune că trebuie inițiat un proiect de lege, nu poate Guvernul să facă acest transfer din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și trebuie să inițiem un proiect de lege ca să fie transferat prin lege”, spunea viceprimarul Dan Tarcea.

Spital Monobloc Pediatric în Borhanci

În luna februarie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunța construirea unui Spital Pediatric Monobloc în Borhanci, în locul cartierului de locuințe pentru tineri promis de primarul Emil Boc, proiect compromis de ani buni. Unitatea medicală ce se dorește a fi construită va avea un profil regional și va dispune de o capacitate de 700 de paturi, cu 200 mai mult comparativ cu cele existente în prezent.

Potrivit lui Tişe, viitorul spital este poziţionat între cele două centuri (centura Vâlcele-Apahida şi viitoarea centură metropolitană) cu acces la străzile Borhanci şi Sopor.

Tişe spune că viitorul spital va costa între 8 şi 10 milioane de euro și, potrivit lui Tișe, va fi ridicat în doi ani de zile.

Reamintim că Primăria Cluj-Napoca a concesionat companiei Casarom un teren de 50 de hectare în zona Borhanci, iar în schimbul acestei concesiuni investitorul ar fi urmat să livreze municipalității 120 de locuințe sociale, 14 hectare de teren și ar fi viabilizat întregul teren. În 2008, Casarom trebuia să livreze primele locuinţe în Borhanci, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În total, ar fi trebuit să se construiască 1.200 de locuinţe, birouri şi spaţii comerciale într-o investiţie de 90 de milioane de euro.