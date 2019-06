Angajații Drumuri și Poduri, neplătiți de câteva luni. Pe ce s-au dus banii pompați în societatea falimentară a Consiliului Județean?

Angajații Drumuri și Poduri Județene au protestat luni dimineața în curtea societății, nemulțumiți că nu au mai fost plătiți de aproape două luni. Aceștia sunt deciși să nu mai lucreze până când situația nu se va reglementa.

”De 2 luni nu am mai primit salariile si toate lucrările sunt luate de firmele private preferate de Consiliul Județean Cluj. Toate lucrările merg la turci și la alte firme private. Noi nu mai avem de lucru și așa nu mai putem continua. Salariile sunt și așa minim pe economie și nu le primim nici pe astea. Eu am de luat salariul pe două luni și o restanță pe luna ianuarie 2019, plus bonurile de masă pe ultimul an”, a relatat un angajat potrivit știridecluj.ro.

Directorul Societății Drumuri și Poduri Judeţene Cluj SA, Călin Platon, a stat de vorbă cu angajații și va merge la Consiliul Județean Cluj pentru a prezenta plângerile muncitorilor.

De cealaltă parte, conducerea Consiliului Județean a cerut conducerii Drumuri și Poduri “să clarifice situația”.

“Marți se întâlnește Consiliul de Administrație de la Drumuri și Poduri. Președintele Consiliului Județean i-a cerut directorului Călin Platon să-și clarifice situația cu responsabilitate și să spună ce s-a întâmplat de s-a ajuns în această situație”, a transmis purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, Valentin Jucan.

În februarie 2018, Consiliul Judeţean Cluj a decis majorarea capitalului social la Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene cu 8 milioane lei (aproximativ 2 milioane euro) ca măsură pentru salvarea acesteia de la insolvenţă.

Potrivit unui document, la 31 decembrie 2018, Drumuri și Poduri Județene a înregistrat o pierdere în valoare de 8,6 milioane lei.

Datoriile totale la 31 decembrie 2018 erau în sumă de 17,5 milioane lei (credite, datorii către furnizori și datorii către bugetul de stat).

Drumuri și Poduri Județene nu este singura societate din subordinea Consiliului Județean cu probleme. O situație dezastruoasă găsim și la societatea de Pază și Protecție, aflată și ea la un pas de insolvență. Și producătorul de încălţăminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat în insolvenţă în 2017.

10 soluții de ochii lumii pentru salvarea Drumuri și Poduri Județene?

În octombrie 2018, conducerea Drumuri și Poduri Județene spunea că a găsit 10 soluții pentru redresarea financiară.

“Este vorba de un plan de redresare care are la bază redimensionarea activității, în funcție atât de posibilitățile umane cât și tehnice de care dispune societatea și identificarea de soluții de a aduce finanțe, adică bani pentru a funcționa aceasta în special produse realizate prin vânzare de active și alte posibilități prin activități care să aducă plus valoare de genul o parcare sau servicii de parcare în zona aeroportului sau vulcanizare sau alte activități pe care să le desfășurăm cu atelierul mecanic pe care îl avem în zonă (…) În ceea ce priveşte cheltuielile curente ne descurcăm foarte greu, din ce în ce mai greu. (…) Este greu să vă spun dacă noi ne vom putea menţine cel puţin cu acele obligaţii necesare, plata oamenilor şi asigurarea minimului necesar pentru a putea funcţiona. Va fi foarte greu. Noi am luat toate măsurile pe care puteam să le luăm până în acest moment cu privire la reducerea cheltuielilor, cu privire la stoparea unor lucrări pe care le-am putea face pentru Consiliul Judeţean sau pentru alţi beneficiari. Noi nu suntem în faţa unei situaţii ivite peste noapte. Trenează de ani de zile”, spunea Călin Platon, directorul Drumuri și Poduri Județene.