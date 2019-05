Fost președinte CJ Cluj, tiradă HALUCINANTĂ împotriva „spălaților pe creier”: „Sclavii de România vorbesc cu invidie despre Olanda!”

Este vorba despre Mihai Seplecan, condamnat în luna martie, la Tribunalul Cluj, la o pedeapsă de un an și 2 luni cu suspendare pentru uz de fals în dosarul diplomei false care l-a bântuit în ultimii ani. Acesta abordează teme religioase în discursul său șocant, plin de greșeli gramaticale, în care pune la zid inclusiv judecătorii și procurorii din România.

„Indiferența, nepăsarea, lipsa credinței distrug suflete și vieți. Așa o să pățiți, spălaților pe creier și când o să vină Judecătorul pământului. Toți o să urlați și veți plânge, vai nu am știut, vai dar noi voiam dreptate, vai dar noi în numele adevărului am făcut-o. Rezistenților, Adevărul, Dreptatea și Judecata este (n.red. sunt) la Dumnezeu, nu la noi. Dar am uitat, voi nu credeți în El, căci a fost șters din programul vostru. Voi ați fost setați și programați aveți minți întunecate, inimi împietrite, simțuri atrofiate, suflete moarte, trupuri putrezite. Voi sunteți cu evoluție, reîncarnare, Osho, puterea minții, yoga, etc! Vreti o țară ca afară, pro Europa, de parcă la ei curgea mierea pe stradă. Vreți hoții și corupții la pușcărie, dar judecătorii, procurorii, milițienii corupți în posturi cheie cu salarii și pensie specială nu-i vreți schimbați? Căci altfel cum naiba să vă poată țină sclavi, spălaților pe creier, dacă nu le dați putere? Voi le dați putere asupra voastră, dar tot voi #rezistați!!!”, se arată în postarea lui Mihai Seplecan.

„Olandezului John De Mol (care deține compania de producție Endemol... linia de X-Factor, Românii au talent, Vocea României etc.) îi place blazonul de MONARH al Amsterdamului... Capitala cea mai creștină din Oiuropa... Iată și papagalii români care se compromit pentru niște lovelașe la producțiile lui regizate! Porn XXX Royal Monarch Programing & Production. Românii sunt înnebuniți după Amsterdam: fumat, băut, f***t – XXX. Alcoolismul înseamnă consumul REGULAT și majoritatea nici nu își dau seama că sunt alcoolici – au sute de mărci de bere: ia încearcă așa, ia vezi și așa, ia uite din import etc. Mai ales în Olanda, o țară care te eradicheaza plăcut! Spre deosebire de România, unde ești vânat. În Olanda te duci fumat și băut în cartierul roșu. Fumat, băut, f***t: XXX. Iar sclavii de România vorbesc cu invidie de Olanda – vai, ce tare la ei, că e legal H! Sora lui Jonn de Mol, Linda de Mol, a sondat piața din România, făcând emisiuni în direct cu TVR încă din... 1990”, mai scrie fostul președinte al Consiliului Județean Cluj.