18 ani de TIFF. Tudor Giurgiu: “Nu avem infrastructură la Cluj, proiectul Primăriei din Lomb nu ne ajută. Asfaltați drumul”

“Provocarea care ne ține în priză și ne stârnește adrenalina an de an este totala impredictibilitate, un hazard continuu organizarea unui festival la nivel acesta. De la semnarea cu mare, mare, întârziere a contractelor de finanțare cu partenerii publici, a nu se include aici Primăria Cluj care e o instituție serioasă, de la faptul că apar proiecte mari, importante, pe care sperăm să le avem gata la timp, dar din varii motive nu au fost gata și evident, constant, lipsa de infrastructură, de fapt, e fundamentală la un festival de acest nivel. În Polonia, într-un oraș puțin mai mare decât Clujul, organizatorii au la dispoziție o clădire care e un fel de multiplex al filmelor de artă, cu birouri. Pentru noi e un chin an de an să găsim spații în Cluj unde să mutăm tehnicul, comunicarea, eu merg pe străzi și mai văd niște vitrine și le dau mesaje colegilor că e ceva de închiriat. E o operațiune mare, nu avem luxul, cum se întâmplă la organizatorii festivalului de teatru din Sibiu, care au un teatru mare, au spații mari. Noi suntem aici cu spații închiriate pe bani grei, ne descurcăm, suntem creativi, avem idei, dar e foarte complicat a gestiona aceste chestiuni la acest nivel, la anvergura pe care o are festivalul în ultimii ani”, a spus Tudor Giurgiu.

Cât despre proiectul Primăriei din Lomb, Centrul Regional pentru Industrii Creative (CREIC), cunoscut sub numele de Buftea de Cluj, președintele TIFF spune că zona nu este încă „accesibilizată”.

“Deocamdată, eu sper, măcar Primăria să asfalteze drumul spre Centrul Regional pentru Industrii Creative (CREIC). Stația de autobuz este jos la baza dealului și nu e o urcare tocmai plăcută. Nu e încă accesibilizată zona. Proiectul și gândirea sunt bune în ani, asta a fost și ideea noastră, este un spațiu unde se va putea face post producție de film, grafică de film, el va avea utilitate în viitor, dar, deocamdată, pentru noi, când vine vorba de infrastructură, nu ne ajută prea mult”.

Bugetul festivalului se ridică la 1,8 milioane euro, iar contribuția publică e de 45%. Potrivit lui Giurgiu, cei mai mulți bani vin din fonduri private, din sponsorizări Și din contribuțiile institutelor culturale.

“Anul aceste, echipa TIFF-ului este compusă din 300 de colegi pe partea de staff și peste 400 de voluntari. Printre cele mai mari provocări, anual, sunt echipa, locațiile și bugetul. Sunt lucruri variabile și în mișcare și trebuie să le ții sub control. Cea mai solicitantă locație e Piața Unirii, anul acesta avem noroc că Zilele Clujului s-au mutat și am câștigat câteva zile de amenajare. În general, munca efectivă, execuția, se întâmplă cu 5-6 zile înainte de festival, atunci poți intra în locații”, a precizat Cristian Hordilă, managerul festivalului.

Ediția cu numărul 18 a Festivalului Internațional de Film Transilvania se desfășoară între 31 mai și 9 iunie la Cluj-Napoca.