Conferință extraordinară la Aeroportul Cluj. David Ciceo: „Din 700 de mii de clujeni, s-au găsit doi bucureșteni să ne blocheze dezvoltarea!”

În ședința de luni, Valentin Grigoriu a fost ales noul președinte al CA, în mod nelegal, susține Ciceo, care susține că, încă de la numirea în Consiliu, Diana Rădulescu, Daniel Persu și Valentin Grigoriu au avut solicitări aberante, nejustificate. Acesta spune că cei trei ignoră complet angajații Aeroportului, refuză dialogul și îi acuză de afirmații false privind breșele de securitate de care s-au plâns într-un comunicat de presă. „Cum s-a oprit Consiliul Județean Cluj la două persoane din București, absolut necunoscute, care în acest moment blochează activitatea? Din 700.000 de clujeni, nu s-au găsit măcar două persoane care să nu ne blocheze?”, se întreabă directorul general al Aeroportului.

„În ce privește dezvoltarea, avem nevoie de sprijin și, din păcate, există câteva blocaje în activitatea noastră. Privind activitatea cargo, traficul de marfă, am solicitat constant CJ Cluj să organizeze o licitație pentru un terminal cargo, nu am primit răspuns. Avem o competiție mare cu aeroporturile din Transilvania, dar și la Debrețin și Budapesta. Prin cele aproape 45 de destinații am recuperat foarte mulți pasageri, bineînțeles, ca să ajungem la 7 milioane de pasageri, pe lângă cargo, avem nevoie de alte facilități, avem nevoie de traficul intermodal.

Din păcate, în ultimele trei luni am avut piedici din partea unor membri din CA, nu din partea tuturor. Cu ocazia hotărârii nr. 33 a CJ Cluj din 1 martie au fost numiți, total nelegal, trei membri, care prin atitudinea și deciziile luate afectează negativ Aeroportul. Daniel Persu, fost pilot militar, nu a fost administrator la nicio firmă, Valentin Grigoriu, de profesie economist, este administrator la un coafor cu pierderi imense. Deciziile dânșilor în cele două ședințe dezavantajează Aeroportul, avem o suspiciune rezonabilă că în CV-ul lui (n.red. V. Grigoriu) sunt informații nereale”, a declarat David Ciceo, care a apelat la o comparație pentru a exemplifica numirea controversată a celor trei membri în CA. „Cum ar fi să fiu numit președinte al CA de la Spitalul de Oncologie și a doua zi să închid un bloc operator?”, se întreabă directorul general.

Terminalele nu vor mai face față, calea de rulare este depășită

La conferința de presă a participat și Popa Irimie, membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului. Acesta a declarat că nu înțelege cui îi servește frânarea dezvoltării Aeroportului și îi ia apărarea lui David Ciceo, despre care spune că „mănâncă aeronautică și transport aerian pe pâine”.

„Vă propun să ne gândim ce ar însemna Cluj-Napoca fără dezvoltarea Aeroportului. Sunt elemente care îmi fracturează logica, ce ar fi însemnat profitul Aeroportului dacă ar fi avut și parcarea, de ce s-a dat unui operator privat această parcare pleașcă? Un contract, n-aș vrea să-l cataloghez drept îndoielnic, dar foarte avantajos pentru entitatea care exploatează parcarea, îndulcit cu un act adițional pe măsură. Cum să dezvolți un aeroport când noi nu vrem să facem aici o parcare supra- sau subterană, să aducem bani la județ? În orice țară modernă, aeroporturile au legătură directă cu centrul orașului, la Cluj-Napoca nu s-a dorit, nu s-a găsit de cuviință să dezvoltăm intermodalul, o legătură decentă pe cale ferată de centrul orașului. 30 de milioane de euro au fost pur și simplu refuzate, nu le pricep, nu înțeleg cui îi servesc aceste tertipuri. Cum să creștem numărul de curse, pe cine ar deranja să avem curse transatlantice de la Cluj-Napoca? Cine are interesul ca proiectele Aeroportului să nu fie depuse, încurcă cumva Clujul dezvoltarea Aeroportului?”, se întreabă Irimie Popa, care refuză să creadă că „nu există o echipă de profesioniști la Aeroport”.

Iuliu Pop, directorul general adjunct al Aeroportului a amintit că aeroportul se confruntă cu blocaje pe toate liniile, de la comunicarea cu personalul, până la dezvoltarea infrastructurii și absorția de fonduri. Acesta a amintit că vechea cale de rulare Delta este într-o stare de degradare avansată, iar cei trei membri ai CA „sunt croiți să stopeze dezvoltarea”, creând o situație fără precedent. Opinia lui Pop a fost susținută și de Florica Mureșan, directorul tehnic al Aeroportului, care a precizat că trebuie menținută baza de certificare, întreaga infrastructură, de la perimetru până la clădirile civile.

„Infrastructura corespunde traficului de 3 milioane, dar dacă ne oprim și nu vom continua cu dezvoltarea, activitatea va stagna și va rămâne la acest nivel. Calea de rulare Delta are o vechime de peste o jumătate secol, nu are o fundație corespunzătoare. Nu poate să vină cineva din CA să spună că o putem ține încă 8-10 ani, responsabilitatea este a noastră! Avem terminalele frumoase, dar sunt la capacitate, dacă mai așteptăm 2-3 ani până se gândesc reprezentanții proprietarilor, vom fi în dificultate. Avem nevoie de un nou terminal, de locuri de parcare, solicităm sprijinul tuturor, mai ales al comunității!”, a declarat Florica Mureșan.

Aeroportul Cluj, lăudat de Orbán Viktor

David Ciceo a declarat că circa 80% din traficul Aeroportului este internațional. Acesta a pomenit de vizita premierului ungar, Orbán Viktor, despre care a spus că s-a declarat fascinat de condițiile de la aeroportul clujean. „Cu Orbán Viktor, pe lângă faptul că a apreciat condițiile de la noi, am avut o dicuție despre o eventuală colaborare privind un zbor Cluj-Napoca - Budapesta. Statul maghiar investește mult în publicitate, în Aeroportul din Budapesta, în care a investit peste 13 milioane de euro, deși este un aeroport privat”, a explicat Ciceo.

Gabriela Zanc, directorul comercial al Aeroportul a precizat că trebuie privită munca care a făcut să se ajungă de la 32.000 de pasageri pe an la aproape 3 milioane de pasageri în momentul actual. „Nu e ușor să convingi un operator aerian să deschidă o rută, când ai în spate alte zeci de aeroporturi cu un sprijin financiar sau politic mai puternic. De ce dorim să distrugem acest aeroport, vrem să ajungem înapoi în 1996? Cei trei membri din CA stabilesc direcțiile de acțiune pentru noi, echipa de management, cum putem să nu respectăm dreptul angajaților de a protesta? Este un abuz al autorității tutelare, care dorește blocare, distrugere”, a declarat Gabriela Zanc, care spune că „este greu să le explice celor trei membri de ce Aeroportul trebuie să concureze cu cel din Budapesta și de ce Aeroportul Cluj are nevoie de reclamă și promovare”.

Corina Florian, directorul economic a precizat că Aeroportul are o cifră de afaceri de peste 90 de milioane de lei, având un profit brut de aproape 20 de milioane de lei. „Încercăm să obținem fonduri europene nerambursabile de peste 170 de milioane de euro, am identificat și surse proprii, credite de dezvoltare, dar fără ajutorul proprietarului, nu vom putea realiza ceea ce ne-am propus”, este de părere Florian. De asemenea, directorul operațional, Tudorel Lupoaiei, a precizat că, pentru a desfășura activitatea în siguranță, este nevoie de pregătirea adecvată a personalului. „Sunt activități specifice, pe timp de iarnă, cu vizibilitate redusă, personalul trebuie pregătit și durează. CA vine și spune că personalul trebuie limitat la angajare. Este o problemă, oamenii specializați vor pleca și nu vom putea progresa, este nevoie de o cale de rulare nouă!”, a avertizat acesta.

Un nou val de proteste la Prefectura Cluj

Vasile Opriș, directorul de securitate aeroportuară a explicat că, dacă Aeroportul Cluj nu se va ridica la standardele impuse de UE, din septembrie 2020 nu va mai putea procesa bagaje de cală. „Suntem membri UE, toată activitatea este reglementată atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, care prevăd standarde de bază în domeniul securității aviației. Nu se poate zbura dacă nu le respectăm! Este vorba despre viața și integritatea pasagerilor, controlul de acces, echipamentele de control foarte scumpe ne ajută să îndeplinim aceste standarde. Amânarea nejustificată a aprobării bugetului ne poate pune în imposibilitate de a putea procesa bagaje de cală, regulamentul 1998/2015 al UE prevede că, începând din septembrie 2020, dacă Aeroportul Cluj nu va avea echipamentul adecvat pentru detecție explozibil, nu se va putea circula cu bagaje de cală!”, a avertizat Opriș.

La rândul ei, Ana-Maria Crețu, președintele Sindicatului Independent al Aeroportului a spus că a solicitat încă de la ședința din 24 aprilie a CA o întâlnire cu membrii acestuia, fără rezultat. De asemenea, aceasta susține că discuția cu prefectul a fost un eșec. „Odată cu ședința în care nu s-a aprobat bugetul Regiei, negocierea a fost întreruptă, a doua zi a fost declanșat un conflict colectiv de muncă. Doream predarea celor 173 de locuri de parcare care revin angajaților, justificări privind proiectul sensului giratoriu în care nu s-au construit benzile de selecție. Dialogul cu prefectul a fost un eșec, iar între 20-25 mai, timp de patru zile, vom picheta din nou Prefectura”, a punctat Crețu.

„În ședința CA de luni, în mod nelegal a fost ales Valentin Grigoriu drept președinte, în acel punct nu era cvorum, vom contesta această decizie. Dânsul a fost trei luni director la Băneasa, în 2005, are 67 de ani, iar la prima ședință solicită reducerea numărului de angajați. Nu cunoaște cuvintele, el vorbește de nave, de bretele, nu are nici măcar limbajul specific! Av. Diana Rădulescu nu a depus declarația de avere, motiv pentru care nu apare nici pe site-ul Aeroportului!” - David Ciceo, director general Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

„A fost adusă din Anglia o piesă pentru motor pentru Lufthansa, în condiții bune, dar până a ajuns în parcarea Aeoportului. Tirul a intrat într-o groapă, capacul de motor s-a defectat, am ajuns în situația să se strice o piesă pentru motor din cauza situației execrabile a parcării” - Popa Irimie, membru CA al Aeroportului